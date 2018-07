El Partido Popular afirma que el Gobierno está desbordado en la cuestión migratoria

El portavoz del PP, José María Bellido, ha declarado que la situación vivida en el Pabellón de Vistalegre es un claro síntoma de que el Gobierno no ha sabido afrontar la situación. Para Bellido, debido al teatro que se hizo con la situación del buque Aquarius, ahora están sucediendo todos los acontecimientos recientes, por lo que pide más recursos y tratarlo como un tema global.



Ante esto, Emilio Aumente no ha querido criticar ni valorar las afirmaciones de la oposición al afirmar que es un tema delicado de tratar. No obstante, sí ha podido confirmar que se están estudiando dos lugares de acogida, que deben cumplir los requisitos mínimos de sanidad.