Chenoa explica qué fue del chándal más famoso de España: "Todo lo relacionado con David, no lo tienes"

La pareja formada por Chenoa y David Bisbal fue sin duda la más famosa que surgió de la primera edición de OT. Dos cantantes jóvenes, guapos y talentosos que iniciaban una nueva relación a partir del amor surgido en la Academia. Un amor que además creció ante los ojos de los espectadores de esa primera edición. Inmediatamente, David y Chenoa se convirtieron en los protagonistas de las portadas de la prensa rosa, que se frotaba las manos con un romance con el que rellenar páginas y páginas de revistas y horas y horas de televisión.

Chenoa, su ruptura con Bisbal y el chándal gris

Pero las cosas no salieron como ellos esperaban y, en el año 2005, la relación entre Bisbal y Chenoa se rompió, dejando una de las imágenes más recordadas de la televisión de esa época.

Una Chenoa visiblemente afectada por la ruptura salía a hablar con los medios de comunicación vestida con un chándal gris. Una imagen que ha sido repetida hasta la saciedad y que ha quedado grabada en el imaginario colectivo como una de las más representativas de esa primera década del siglo.





Tras ello, Chenoa ha tenido una exitosa carrera tanto en el mundo de la música como en el de la televisión, en el que se ha convertido en una de las jurados estrella del concurso de Antena 3 Tu cara me suena. Su vida sentimental también ha ido a mejor y está muy cerca de contraer matrimonio con el urólogo Miguel Encinas.

Chenoa y Bisbal, reunidos en la despedida a Álex Casademunt

El tiempo cura todas las heridas y la muerte de su compañero de OT Álex Casademunt ha vuelto a reunir a Chenoa y Bisbal en el mismo lugar. Un reencuentro que ha marcado la conversación de Chenoa con la Terremoto de Alcorcón en el programa Dos parejas y un destino: "En la casa todas las relaciones eran verdad. Si no hubiese sido de verdad, 20 años después no tendríamos ni un chat"

Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, la Terremoto pregunta a Chenoa cómo tiene guardado a Bisbal en la agenda del móvil: "No tengo su teléfono guardado. David no está en los chats, entonces no lo tengo guardado. Pero es lo mismo que nos pasó con otros, como por ejemplo Verónica Romero, que se fue fuera durante mucho tiempo y hemos vuelto a establecer conexión desde hace muy poco".

El destino final del chándal

Finalmente, llega la pregunta que todos esperábamos: ¿Qué fue del famoso chándal? "El chandal gris de aquel día, creo que lo regalé, pero no lo tengo". "Parece que todo lo relacionado con David no lo tienes guardado", responde la Terremoto. "No tenía mucho tiempo para regalarme cosas, pero de lo poco que guardo es un vestido. Eso sí que lo tengo".

