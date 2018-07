Layún: "Me encantaría soñar con conseguir el primer título para el Villarreal"

Feliz, sonriente y acompañado del consejero delegado del submarino, Fernando Roig Negueroles, el mexicano mostraba lo satisfecho y cómodo que se siente después de haber tomado una decisión que, según el propio jugador, fue prácticamente inmediata. Fue un deseo que se cumplió en un abrir y cerrar de ojos: “Le dije que sí a la oferta del Villarreal. Por mí estaba todo perfecto. Y me sorprendió que al día siguiente me llamó mi representante diciendo que ya estaba hecho. Para mí fue fundamental que el club me transmitiera el deseo de ir al Villarreal y por mi parte fue la misma voluntad”.

Con una experiencia dilatada en su país y en Europa, la propuesta del Villarreal fue, sin lugar a dudas, la más atractiva por el hambre de crecer que tiene la entidad. No obstante, la idea es clara: “Hay que comenzar paso a paso y aspirar a puestos europeos”, dijo Miguel. “Esa sensatez con la que se vive aquí el día a día, y a pesar de ser un soñador, hay que tener los pies en la tierra. No obstante, aunque el club sea humilde a la hora de trazar objetivos, me encantaría soñar con estar en el grupo que consigue el primer título para el Villarreal”, sentenció el mexicano.

Miguel Layún tiene la virtud de ser un jugador polivalente desde el centro del campo hasta la parcela defensiva. El lateral, tanto derecho como izquierdo, es la posición donde mejor se desenvuelve al haber pasado casi toda su carrera en dicha marca, pero como pivote también puede hacer tareas de centrocampista. Además, Javi Calleja, ante la fata de efectivos en la medular, está haciendo que el ex del Oporto coja minutos en dicha posición. “Como lateral tengo mucha tendencia ofensiva. Siempre que juego en esa posición ES porque el cuerpo técnico busca un activo que tenga incorporación al ataque, o incluso tener disparo de media o larga distancia. Como volante, un jugador que me gusta entrar al área, buscar el gol, dar opciones a los jugadores en el campo y ayudar en tareas defensivas”.

Pero sin lugar a dudas, con lo que se queda el internacional con la Selección de México es con el recibimiento de sus compañeros. Como si hubiera estado toda su vida en el submarino. Eso, lo pone en valor porque anteriormente nunca había tenido un trato tan cercano cuando fichaba por algún equipo: “El grupo humano es un espectáculo. Aquí la gente te trata como si te conocieran de toda la vida. En día libre, compañeros me invitaban a pasar la tarde, a comer, a cenar... Eso habla de la calidad humana y me queda, más que claro, que es uno de los motivos que más contento me tiene hasta el día de hoy.”

Con un posado con su nueva camiseta, tanto en la sala de prensa como en el césped del estadio, finalizaba un acto de presentación que ha dejado entrever que Miguel Layún llega al Villarreal con ganas de darlo todo por el escudo y, por qué no, para aspirar por objetivos de gran magnitud.