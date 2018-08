Vizcaíno: «La operación con el Huesca es la más rentable, nos da tranquilidad para fichar»

Manolo Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, ha analizado la venta del 50% de Álvaro García al Huesca.

"El Cádiz CF con esta operación está más tranquilo en cuanto a posibles fichajes y a salidas"

"He hablado con Juan Carlos Cordero y me ha dicho que es una buena operación para el Cádiz. No le he pedido opinión a Quique Pina ni él a mí tampoco"

"La operación con el Huesca por Alvarito ha sido la más rentable de las ofertas que nos han llegado hasta el momento"

