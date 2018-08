El despertador de Android ya permite usar canciones de Spotify como alarma

Los usuarios de Android pueden celebrar que, si lo desean, su hora de despertar puede ser un poco más agradable. La nueva actualización de la aplicación de Reloj de Google añade integración con Spotify. De este modo, cualquier usuario puede elegir como tono de alarma una canción e incluso una lista de reproducción para que se alternen unas y otras. En concreto, este último detalle resulta especialmente práctico para evitar cogerle manía a una canción en concreto.

Para hacer uso de esta función es necesario tener un dispositivo Android con la versión 5.0 o superior y contar con la aplicación de Reloj de Google. Este punto es importante dado que muchos fabricantes como Sony o Huawei traen instalada por defecto una aplicación distinta. Para disfrutar de Spotify en el despertador es fundamental tener descargada la aplicación oficial del gigante tecnológico que se puede encontrar en la Google Play Store y que muchos otros terminales sí que traen instalada por defecto.

Start your day with @Spotify and the Clock app from Google, rolling out now. To make waking up a little easier, help us build a morning playlist by commenting with your favorite tune. pic.twitter.com/Z6CGntANTM