Famosos que se han declarado provida

Según los trolls y los radicales de Twitter e Instagram, defender la vida, al no nacido, al más inocente e indefenso, es de fascistas, de antiguos, merecedores de todo tipo de insultos. Básicamente quien no piense como ellos no tiene derecho a expresar su opinión, debe callarse y vivir en silencio. Libertad de expresión sí pero siemrpe que piensen como ellos.

María Pombo ha sido víctima de esta forma de forma de pensar y, cuando ha respondido a una pregunta sobre si a favor o en contra del aborto y además lo ha razonado de forma respetuosa, decenas de radicales se han lanzado a criticarla y hasta decir que estaba presionando a mujeres para tomar decisiones que no querían tomar.

La 'influencer' no es la única persona famosa que defiende la vida, hay multitud de famosos que han levantado su voz para criticar el asesinato de niños inocentes y animar a las mujeres a dar a luz a sus hijos:





Sara Carbonero: la famosa periodista y pareja de Íker Casillas se posicionó en una entrevista y lo hizo a favor de la vida: “En cuanto al aborto en este tipo de casos, ¿estás favor o en contra?” “Me parece que la gente que aborta es porque tiene una falta de información brutal. Estos niños son niños felices, son una fuente de amor inagotable. Yo ahora mismo pienso en haberme ‘cargado’ a Roscón y creo que aún no me habría recuperado. Conozco a alguna madre que habiéndolo hecho se arrepiente.”





Jack Nicholson: el célebre actor y ganador del Óscar no se calla a la hora de hablar del aborto: “Estoy positivamente en contra del aborto. No puedo estar a favor. Si mi madre hubiera seguido pensando en abortarme, hoy no estaría aquí”.





Andrea Bocelli: “Mi mensaje no solo es contra el aborto, es a favor de la vida” aseguró el tenor. Este artista no tiene problemas a la hora de reconocer que lucha por el feto con absoluta pasión", dice en este vídeo









Céline Dion: no hubiera nacido si un sacerdote no hubiera convencido a su madre en el último minuto para que no abortara. Ésta tenía 41 años cuando se quedó embarazada del que sería su hijo número 14, se sintió sin fuerzas para mantener a su bebé y deseó abortar. Un sacerdote la convenció de que no lo hiciera y diera a luz. Celine asegura hoy que “tengo que admitir que de alguna manera, debo mi vida a ese sacerdote”.





Chuck Norris: se podrían hacer muchas bromas sobre este icono del deporte, pero este es un tema muy serio. Como cristiano, Norris es un gran defensor del no nacido y ha criticado en numerosas ocasiones las facilidades que tienen las mujeres en Estados Unidos para abortar. “La humanidad necesita volver a una visión donde valore a cada ser humano” llegó a afirmar en un artículo de opinión.





Mel Gibson: a pesar de sus múltiples escándalos por sus polémicas declaraciones, el director y actor de cine nunca ha escondido su profunda fe cristiana y sus convicciones provida: “Dios es el único que sabe cuántos hijos debemos tener, y debemos estar listos para aceptarlos”. Cuando le preguntaron sobre el aborto, afirmó “tengo varios hijos y tendré los que Dios me dé, eso dice mucho sobre mi postura en este tema”

James Caviezel: el famoso actor de 'La Pasión de Cristo' y la serie 'Person of Interest' lo dijo bien claramente: “La gran maldad de Estados Unidos y del mundo es, sin duda, el aborto. en Estados Unidos y en el mundo somos responsables de la muerte de millones de niños antes de que hayan nacido y lo peor es que cada año la cifra crece. Todos somos responsables al dejar que en nuestra sociedad se permita el aborto. Cuando pienso en las mujeres que han abortado, siempre pienso que ese niño podría haber sido un gran médico, un gran músico o que le podría haber salvado la vida a alguien, perder a quien es de tu sangre tiene que ser una experiencia horrible”.

Justin Bieber: se pueden decir muchas cosas sobre su música, para gustos los colores, pero el cantante tiene este asunto muy claro: “No creo en el aborto, es matar un bebé. Un embrión es un ser humano, el aborto es asesinato. Incluso en caso de violación”.

Martin Sheen: la madre de su mujer, es decir, su suegra, se quedó embarazada de Janet Sheen por culpa de una violación. "Si ella hubiera abortado no habría conocido a mi esposa", repite con frecuencia Martin cuando le preguntan.