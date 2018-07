Conducir en bañador o bikini puede acarrearte una multa

El verano es un periodo complicado para la carretera, la salida masiva de coches provoca una mayor concentración de accidentes. Cuando salimos de las autovías y llegamos a nuestros destinos de vacaciones tendemos a relajarnos e incluso a no prestar atención a la forma de conducir, usamos algunas vestimentas que no son la mejor opción para conducir. Este hecho puede provocar que a la vuelta de nuestro periodo de descanso nos encontremos con una multa en el buzón de nuestra casa.

Por situaciones que, a priori, nos parecen que no tienen ningún peligro para nosotros como conducir con chanclas, sin camiseta, en bañador o en bikini nos pueden multar a la hora de poner las manos sobre el volante. La ley no prohíbe en su totalidad conducir con chanclas o sin camiseta, pero el Capítulo II del Artículo 18 del Reglamento General de Circualación considera que "El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía".

A estos efectos, deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos». En términos económicos la sanción puede ascender hasta los 200 euros y la pérdida de 3 puntos del carné.

El bikini no impide nuestros movimientos ni tampoco nos ocasiona problemas de visión, pero los agentes pueden interpretar que no es seguro para conducir. Por ejemplo, en el caso de conducir en moto puede provocar heridas graves y quemaduras. En relación a las chanclas, la falta de sujeción en el pie puede provocar que en una situación de emergencia no seamos capaces de reaccionar en el tiempo necesario. Nuestros movimientos no pueden ser tan agiles como con una zapatilla o una deportiva.