Toneladas de limones se quedarán sin recoger en Murcia por los precios ruinosos

El limón va a batir este año record de producción y en toda España se llegará a 1.300.000 toneladas. Eso sí, muchas de ellas se quedarán en e lsuelo porque al productor le cuesta mas la recolección que lo que saca por ello. Y es que el coste real de producción se sitúa entre 30 y 35 céntimos de euro, cuando lo que recibe el agricultor por un limón "perfecto" es de 15 céntimos y el consumidor luego lo paga a casi 2 euros en España, y mucho más en Europa.

Esa enorme diferencia entre lo que percibe el agricultor y lo que paga el consumidor se explica por esa sobreproduccion y tambien por el escaso consumo, sobre todo en Europa "donde la gran distribución lo ha convertido casi en un artículo de lujo". Así lo asegura el vicepresidente de COAG Región de Murcia, Pedro Gomariz.

Ley de Cadena Alimentaria

Una de las razones que explica este gran diferencial de precios es el NO cumplimiento de la Ley de la cadena alimentaria. Según Gomariz, "los tres actores (productores, manipuladores y distribuidores) deben cubrir costes y obtener beneficios, y nos encontramos con que el primer eslabón que somos nosotros no estamos cubriendo ni siquiera costes. Habría que sancionar. Si sobran limones que se pongan a 40 centimos y los que sobren que no los recolecten; y al que se le queden sin recolectar, o producirá mejor o arrancará los limoneros, pero que no pongan como excusa que hay muchos para no pagarlos, porque al final si son gratis si se los llevan. Entonces vamos a cumplir la ley, a pagarlos y el que no se pueda vender no se vende, y así el mercado se ajustará".