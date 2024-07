Murcia pide al Gobierno que "reconozca" los más de 200 menores migrantes que ya está acogiendo

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz considera que lo que se debate hoy en la Conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia "es un acuerdo del año 2022 y ahora estamos hablando de ese acuerdo cuando la situación es totalmente diferente. Por eso entendemos que la Región de Murcia debe ser considerada de una manera diferente. El Gobierno central debe reconocer que somos puerta de entrada natural de personas migrantes. En la Región hay instalado un campamento en el antiguo Hospital Naval con cerca de un millar de personas migrantes. Estamos haciendo un esfuerzo importantísimo en la acogida porque llegan como adultos, pero luego se identifican como menores y pasan a tutela de la administración regional".

La Región de Murcia siempre ha sido solidaria

"La Región está ejerciendo la solidaridad. Ha sido siempre de acogida y solidaria, hace un esfuerzo importantísimo. Tenemos más de 200 menores no acompañados en nuestros recursos. Hemos creado 9 recursos más en los últimos cinco años. Queremos que tengan en cuenta eso, las capacidades que tenemos y sobre todo una distribución equitativa. Que vean que hay Comunidades autónomas con recursos ya muy tensionados".

Financiación necesaria

"El margen que tenemos es lo que permita la financiación. Necesitamos un plan del gobierno central porque la crisis migratoria es su competencia. Deben diseñar una estrategia para atender dignamente a las personas inmigrantes y muy especialmente a los menores que vienen huyendo de situaciones con falta de esperanza. Necesitamos un gobierno responsable y que trate por igual a todas las comunidades autónomas. La propuesta que nos hace el gobierno para Murcia son 16 menores no acompañados. Si alguien piensa que distribuyendo 16 menores a Murcia, 30 a Andalucía o 20 a Cantabria se va a solucionar un problema así, están muy confundidos. Nosotros queremos que se reconozcan a los menores que tenemos. No tiene por qué ser diferente si vienen directamente de una embarcación a nuestras costas o del Hospital Naval de Cartagena. Los 16 sí vienen financiados por el Gobierno y el resto no".