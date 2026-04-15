Miras cierra la puerta a los diputados tránsfugas de Vox en el Parlamento de Murcia

El Gobierno de Murcia no llegará a acuerdos con los diputados de Vox que han pasado al grupo mixto en la Asamblea regional. Así lo ha confirmado el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que afirma que su ejecutivo no pactará con personas sino con partidos, a pesar de que la nueva aritmética parlamentaria le favorece, ya que le bastaría el apoyo de los diputados disidentes para aprobar iniciativas sin depender de la formación de Santiago Abascal.

La crisis interna de Vox

Por su parte, el nuevo presidente de Vox en la Región de Murcia, José Manuel Pancorbo, ha exigido la entrega "inmediata" de las actas parlamentarias a los diputados José Ángel Antelo y Virginia Martínez tras su paso al Grupo Mixto. Pancorbo ha instado a ambos a mantener la "coherencia" y a abandonar sus escaños si no están conformes con el proyecto.

Tras la salida de siete cargos públicos del partido como consecuencia de la crisis interna, Vox no descarta que puedan producirse más fugas de descontentos. Según Pancorbo, estos no optaban a formar parte de las listas de la formación en las próximas elecciones.

Acuerdos con partidos, no con personas

Desde el ejecutivo regional, el presidente ha explicado que el Partido Popular solo alcanzará pactos con formaciones políticas. "En el PP entendemos que lo que da credibilidad, confianza y certeza a la sociedad son los acuerdos entre partidos políticos", ha señalado antes de sentenciar: "El partido popular llegará a acuerdos con partidos, no con personas".

El partido popular llegará a acuerdos con partidos, no con personas" Fernando López Miras Presidente de la Comunidad de Murcia

Finalmente, el presidente ha pedido "responsabilidad" a la formación de Santiago Abascal para asegurar la gobernabilidad en autonomías y municipios. Apelando al interés general, ha instado a que "garanticen esa estabilidad que es necesaria para los ciudadanos" en aquellos ayuntamientos en los que ambos partidos gobiernan en coalición.