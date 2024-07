Las farmacias vuelven a sufrir el desabastecimiento de numerosos medicamentos

Algunos medicamentos que faltan en el desabastecimiento que sufren las farmacias están destinados a pacientes diabéticos, anémicos o con problemas de páncreas, entre otros.

“Este desabastecimiento no surge porque los medicamentos no estén en el mercado, sino porque no hay una cantidad suficiente”, explica el responsable de medicamentos del Colegio de Farmacéuticos, Óscar Aguirre; dice, también, que esto no debe alarmar a la población

“Es cierto que hay desabastecimiento y nosotros lo notamos prácticamente todos los días”, cuenta Vicente Vixquert, un farmacéutico de Murcia, dice que desde las farmacias procuran “tener alguna alternativa con medicamentos de otra casa comercial o de un genérico aunque hay medicaciones en las que no existe un genérico”.

Sobre los mecanismos para paliar la falta de suministro también ha hablado Aguirre: “Hay alternativas terapéuticas que pueden ser genéricos como sustancias o productos muy parecidos a lo que falta o si no hay algo similar se puede pedir un medicamento extranjero”.

Para evitar que el paciente sufra este desabastecimiento, en caso de que la propia farmacia no tenga un medicamento, pueden ver a través de una aplicación que se ha creado si hay existencias en otras farmacias. “Comunicamos al paciente las farmacias que sí tienen el medicamento que necesita, de manera que derivamos al paciente a las farmacias que sí lo tienen para que cumpla con el tratamiento”, cuenta el Vixquert, “pero en ocasiones, la falta es tan abundante que ni siquiera a través de este tipo de soluciones podemos conseguir el tratamiento”.

El Centro de Información online de Medicamentos Autorizados de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios que proporciona información sobre la cantidad disponible, cifra en los últimos días en más de un millar las presentaciones de fármacos que están agotados y que, por lo tanto, no llegan a todas las farmacias de España.