Las familias con hijos con necesidades especiales exigen más ATE en los centros educativos

Más Auxiliares Técnicos Educativos en los colegios es lo que exigen las familias con hijos que tienen necesidades especiales. Desde la plataforma Ningún Niño o Niña sin ATE denuncian que haya centros educativos que no cuentan con estos técnicos y que en los centros en los que sí hay no haya suficientes para el número de alumnos a los que tienen que atender, de este modo, se produce una atención menos directa a cada uno de los alumnos y su actividad con ellos queda exclusivamente para cubrir las necesidades asistenciales, en algunos casos, sin llegar a fomentar su autonomía personal y social.

Para los niños esa figura es imprescindible, tal y como ha explicado en COPE la portavoz de las familias de la plataforma, Elena Fernández: “Son sus manos y sus pies”, ha dicho. La portavoz también ha hablado de que en la Región no existe la libre elección de centros: “Si necesitas un centro porque está al lado de tu casa, porque tienes ya hijos ahí, te dicen que no tiene los recursos y tienes que buscar otro, no hay libertad de elección de centros cuando eres una familia con alumno que tienen necesidades especiales”.

Desde la plataforma, que se creó hace dos años por este problema, expresan su hartazgo con la administración que no le aporta las soluciones que exigen. Por eso seguirán con las medidas de protestas: concentraciones en las puertas de los centros educativos; concentración en la puerta de Función Pública el jueves 5 de septiembre, realizar una denuncia, en este caso al Defensor del Pueblo Europeo y otras que consideren imprescindibles.

Los centros que reclaman un TAE a tiempo completo son: CEIP Jara Carrillo de Alcantarilla; CEIP Príncipe de España de Alhama de Murcia; CEIP San Roque de Ceutí; IES Felipe de Borbón de Ceutí; CEIP San Antón de Fortuna; CEIP San Francisco de Jumilla; CEIP Fuensanta Caravaca Hernández de Santomera; CEIP San José de las Torres de Cotillas; CEIP San José del Consejero de Zarcilla de Ramos.