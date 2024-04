"Están pasando cosas muy raras en el campo de la Región de Murcia"

Las principales organizaciones agrarias (COAG, UPA, FECOAM Y ASAJA) han enviado hoy al Ministerio de Agricultura un documento junto con la Consejería de Agricultura en el que piden que se tengan en cuenta para la declaración del IRPF los daños por inclemencias climatológicas y el notable aumento de costes en 2023. Aseguran que hasta el momento no se han reflejado y por eso han elaborado un informe reforzado con las producciones que se echan de menos: limón, tomate, fruta de hueso (melocotón, nectarina o albaricoque) sector caprino de leche, almendro, olivar o la pera de Jumilla.

Se trata de enviar un documento conjunto con la valoración de todas estas incidencias y que el gobierno haga una corrección de errores, que se publique cuanto antes y que se pueda incluir en la declaración del IRPF. La propuesta en casi todos los cultivos es una reducción del módulo al 0,7%, salvo la pera de Jumilla o el caprino de leche que sería al 0,13%.

Muchos cultivos y productores afectados

Aseguran los agricultores que resulta muy difícil cuantificar el número de productores afectados: la zona del Noroeste, Altiplano, Vega media o Vega baja, aunque subrayan que se puede acercar “a las 8 o 10 mil personas”. El presidente de FECOAM, Santiago Martínez, afirma que “el año pasado llovió 17 días seguidos con un daño importante, ya de por sí solo por el agua, aunque el granizo también originó graves destrozos en la comarca de río Mula. Pero los almendros se están secando por falta de lluvia. También por falta de agua, las viñas no brotan en el Altiplano. La producción de abejas también se ve afectada porque no han querido siquiera entrar al azahar del limón. Están pasando cosas muy extrañas. Por eso pedimos esa rebaja para el agricultor. Esperemos -añade el presidente de FECOAM- que el Ministerio preste atención a este tema porque la campaña ha sido muy complicada en todos los sentidos. Por ejemplo, este año se van a quedar colgados en los árboles 400 millones de kilos de limones solo en la Región de Murcia".

Aumento de costes

El aumento de costes también ha sido espectacular en 2023, a lo que hay que añadir el aumento de plagas. El secretario general de COAG Murcia, Francisco Gil, subraya "el sobrecoste del agua y de la luz, los costes laborales, los muchos productos que han hecho falta para hacer frente a estas situaciones, y encima no podemos vender los productos, y los pocos que hemos vendido a un coste muy bajo. El Ministerio debe tener en cuenta la estimación directa porque cada día hay menos agricultores que hacen esta declaración. Hacienda tiene datos, y debe ver costes, gastos e ingresos, y debe ver ahí la reducción de cosecha. Es solo apretar un botón y no lo hace ningún año. No es normal que sin ganar dinero tengamos que pagar a Hacienda.