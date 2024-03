La diferencia entre vivir y sobrevivir

La Fiscal delegada de la Violencia contra la Mujer es Concha López. Hoy habla del desgaste de su puesto y de que supone una tremenda responsabilidad con una gran carga emocional.

Según Concha López, la misión principal de la Fiscalía es proteger a las víctimas, “sabiendo que podemos actuar de oficio, aunque las víctimas no quieran. Somos la piedra angular. El Fiscal, eso sí, tiene que servir con objetividad los intereses generales y en algunos casos hay que archivar los asuntos, bien porque no queda acreditado o porque los hechos no son constitutivos de delito".

La Fiscalía persigue al maltratador y ayuda a la víctima

Los datos, según la Fiscal, son contradictorios "porque aumenta el número de denuncias. Eso no quiere decir que aumenten los delitos porque puede significar que la mujer toma más las riendas y denuncia más. Lo que sí estamos encontrando es un repunte de episodios de violencia de género entre los más jóvenes y a través de las redes sociales. También están aumentando los delitos de quebrantamiento de condena".

A juicio de Concha López, "hay que denunciar, pero a todas las mujeres hay que escucharlas, acompañarlas y prestarles ayuda, porque para ellas llegar hasta aquí no ha sido fácil".

Celia, 11 años en un CAVI

Celia, una de las usuarias en el CAVI de Murcia desde hace unos 11 años. Reconoce que tardó 9 años en denunciar su situación. Ahora reconoce que la labor de estos centros te cambia la vida. "Antes éramos más vulnerables y para mí fue una diferencia grande entre vivir y sobrevivir. Cuentan con una gran red de apoyo, como apoyo jurídico o una atención psicológica de por vida siempre que la necesites. Te aseguran una atención que de otra forma no podrías pagarte. Soy fisioterapeuta, tengo un hijo de 13 años y ahora el CAVI se aprovecha de mi experiencia para guiar y asesorar a las mujeres que van entrando. Te ayudan también a gestionar las cosas con tu hijo y te dan pautas para darles herramientas a ellos también".

Asegura Celia que la denuncia es importante "pero hay que tener una buena red de apoyo para resistir al después y en eso los CAVIS juegan un papel fundamental. “Denunciar está muy bien pero luego hay que mantenerse firme”.

El CAVI de Murcia y los cambios de perfil

Laura Miñano, directora del CAVI de Murcia, destaca la atención integral que ofrecen estos centros desde el ámbito social, jurídico y psicológico. Asegura que el perfil de las mujeres que vienen ha cambiado. De la usuaria a que nos llegaba de 35 a 45 años como ama de casa, ahora vienen más jóvenes y más formadas pero siguen cayendo en estas relaciones marcadas con la violencia de género".

"Nosotras no alentamos a la denuncia de forma tan alegre. Primero estudiamos el caso pero a veces judicializar el caso no es la solución al problema. A veces un divorcio civil es la mejor solución porque a algunas mujeres llevarlo por violencia de género a la mujer le queda grande dar ese paso".