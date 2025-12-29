El tiempo da un giro radical para Nochevieja: de las lluvias a las heladas débiles y la bruma en la Región de Murcia

El episodio de lluvias intensas que ha afectado a la Región de Murcia en los últimos días finaliza hoy. Según ha informado Juan Esteban Palenzuela, de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la situación dará paso a unos días de mayor estabilidad para despedir el año, caracterizados por la posible formación de brumas, bancos de niebla y heladas débiles en las zonas de interior.

Uno de los diciembres más húmedos

A pesar de la percepción ciudadana, el actual mes no ha sido el más lluvioso de la historia reciente, pero sí se posiciona como "el cuarto mes de diciembre más húmedo de los últimos 65 años". Con una precipitación media de casi 80 litros por metro cuadrado hasta el día 28, diciembre de 2024 se sitúa por detrás de los registros de 2016 (188,3 litros), 1964 (120,9 litros) y 2009 (90,3 litros).

Lluvias intensas y muy localizadas

Este episodio de inestabilidad ha destacado por su gran variabilidad en las precipitaciones. Mientras que en algunos puntos se han acumulado cantidades muy significativas, en zonas muy próximas apenas ha llovido. Los datos más importantes se han registrado en Molina de Segura, con 106,2 litros por metro cuadrado, y en el pluviómetro de Santomera, que ha alcanzado los 114 litros.

Otros registros notables se han dado en Bullas (más de 94 litros), o Alhama (casi 62). Además, en las últimas horas, la zona de San Javier del Mirador ha acumulado casi 70 litros en un corto período de tres a cuatro horas, lo que ha mantenido activos los avisos amarillos por precipitaciones y tormentas en el Campo de Cartagena y Mazarrón durante la jornada.

00:00 Volumen Cerrar Redes sociales Mangas marinas en Mazarrón

La vista puesta en el Año Nuevo

La previsión para los próximos días es de un cambio radical. "Este episodio finaliza hoy, ya vamos a tener unos días con una situación mucho más estable desde un punto de vista meteorológico", ha explicado Palenzuela. Se pasará de la inestabilidad y las precipitaciones a un escenario estable con nieblas y heladas en el interior de la región.

Sin embargo, esta tregua podría no durar mucho. El delegado de la AEMET ha señalado que la inestabilidad podría regresar más adelante. Según sus palabras, "parece que vuelve la inestabilidad en torno al día 4, el domingo día 4 sobre todo, y podrían volver las lluvias a la región", aunque ha matizado que es necesario esperar para concretar las predicciones.