'Corriendo tras un sueño', atletismo para todos

A mediados del mes de marzo se puso en marcha la "Escuela Deportiva Corriendo by Admiral", proyecto creado por el ex atleta paralímpico con parálisis cerebral Lorenzo Albaladejo. Las Escuelas Deportivas Corriendo tras un sueño tienen como objetivo facilitar el acceso a la práctica deportiva a personas de colectivos en riesgo de exclusión social que, por distintos aspectos (en este caso para personas con discapacidad con un nivel alto de afectación) tienen extrema complicación en acceder a la práctica deportiva de no ser pro proyectos como este. En definitiva, este proyecto nace para facilitar una puerta de entrada al deporte a muchas personas que en este momento aún no pueden entrar. El deportista murciano junto a Victoriano Campos, padre de Patricia, nos han explicado en COPE Murcia sus experiencias.

Personas en riesgo de exclusión social

Se inicia gracias al apoyo y la financiación de Salones Admiral, y a la colaboración del Grupo Alcaraz - club de atletismo donde se ha integrado el proyecto, con el fin de hacerlo inclusivo-, el Ayuntamiento de Murcia, la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, Go Sharing Dreams y el proyecto Inclusport, ha conseguido el hito de convertirse en la escuela deportiva de atletismo para lanzadores en silla de ruedas más numerosa de España.









Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Murcia, la puesta en marcha de esta escuela también ha permitido que la pista de atletismo del Estadio Monte Romero, ubicada en el Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia en el centro de la capital murciana, haya realizado las adaptaciones necesarias para albergar competiciones y entrenamientos de lanzadores con estas necesidades convirtiéndose, con dos círculos de lanzamientos ya adaptados de manera permanente y otros dos en proceso de adaptación para lanzamientos en silla, en una de las pistas de atletismo más preparadas de España para albergar a deportistas con discapacidad.

El concejal de Deportes, @mancorvera, visita la escuela deportiva para personas con discapacidad “Corriendo tras un sueño”.



?? Pista de atletismo Monte Romero, Universidad de Murcia pic.twitter.com/igYLqE227R — Ayuntamiento de Murcia (@AytoMurcia) April 11, 2024

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









Conseguir financiación

Lorenzo Albaladejo, responsable del proyecto, tiene claro cuál es el propósito de estas escuelas: "El objetivo de mis escuelas es permitir a personas de colectivos en riesgo de exclusión la simple oportunidad que yo tuve de poder cumplir mi sueño". Para ello, el ex atleta paralímpico tiene claro que "tenemos que conseguir la financiación para poner a disposición de nuestros usuarios el material necesario y los mejores profesionales, y conseguir que la actividad sea gratuita para ellos, para que el dinero no sea un problema para que nuestros usuarios puedan pelear por tener la oportunidad de llegar a lo más alto".

Por su parte, Victoriano Campos ha indicado que "descubrir este proyecto ha supuesto una subida de autoestima de Patricia, por eso recomiendo a los padres que tengan hijos con estos mismos problemas que apuesten por el proyecto".