La construcción necesita al menos 25.000 profesionales en la Región de Murcia

La patronal del sector FRECOM levanta la voz de alarma: Faltan al menos 25.000 profesionales cualificados para los próximos años en la Región de Murcia. Consideran que el margen de mejora es muy amplio tanto en la construcción de viviendas residenciales como turísticas. El presidente de FRECOM José Hernández, ponía como ejemplo la falta de jefes de obra, electricistas, montadores de placas o albañiles. Asegura que es “la gran debilidad que tiene el sector, ya que estamos intentando traducir el aumento de precio de las materias primas a los proyectos, pero estos los tienen que realizar las personas, y es ahí donde estamos teniendo tremendas dificultades”.

NUEVOS CICLOS FORMATIVOS

Consideran los empresarios de la construcción que ante esta situación es necesario habilitar nuevos ciclos formativos para que esa formación se adapte a las necesidades de las empresas. El presidente de FRECOM ponía como ejemplo la conveniencia de nuevos ciclos como uno en excavaciones y sondeos y otro en rehabilitación y mantenimiento de edificios.

Desde la patronal demandan que los trabajos relacionados con la construcción se incluyan en los catálogos de salidas profesionales que se distribuyen en colegios e institutos, para acercar a los jóvenes al sector.

JÓVENES E INMIGRANTES



José Hernández afirma que al sector le ha hecho mucho daño la frase de “el que quiera estudiar bien y el que no a la obra”. Asegura que esa afirmación “”está caducada y que ahora se trata de un sector atractivo para los jóvenes, “teniendo en cuenta que el Salario Mínimo Interprofesional está en torno a 4.000 euros por encima del resto de sectores”. También pone el acento en la necesaria mano de obra inmigrante “”ya que no hay una adecuada política de inmigración porque estamos recibiendo inmigrante, no se van a su casa y necesitamos que se incorporen al tejido productivo de la Región“”.