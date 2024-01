La solidaridad de los habitantes de la Región con sus bancos alimentos es bien conocida, pero este 2024 arranca ya con problemas estructurales importantes para el del Segura. Los cambios de la ayuda europea van a poner a las entidades en una compleja tesitura. "El Fondo europeo de ayuda a los necesitados, que nos facilitó el año pasado casi un millón de kilos de alimentos para repartir entre las ongs ha caducado. Ahora se sustutye por tarjetas monedero que suministrará dinero a un 20% de las familias que pedían ayuda. Reducimos por tanto un millón de kilos de alimentos y nos preocupa", explica José García Galbis.

Tienen una disyuntiva compleja, pero tienen claro que no pueden dejar a personas abandonadas sin recursos."Tenemos dos opciones. Atender a menos familias o reducir los alimentos. 75 kilos por beneficiario se dieron el año pasado. Yo creo que el problema no es dejar a familias excluidas., No podemos hacerlo, pero es verdad que habrá que distribuir menos kilos entre todas las familias que demuestren con documentos que necesitan esa aportación de alimentos".

Más ayuda

Las cuentas no cuadran, por lo que necesitarán más solidaridad. Están haciendo ronda con los Ayuntamientos para ver si logran ayuda, porque lo que no bajan son los precios. El aceite o la leche son un problema, pero hay más y tienen que ingeniar para seguir prestando su apoyo a más de 30.000 personas que sin esa ayuda no pueden subsistir. "Hicimos una compra esta semana de 14.000 euros y el precio del azúcar, de la harina y de otros productos necesarios es escándaloso. Hace un año podríamos haber comprado el doble. Estamos llamando a harineras y almacenes a ver si podemos obtener precios más bajos para poder seguir con nuestra ayuda de forma similar".

El año no ha hecho más que empezar y llega con problemas serios.