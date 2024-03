Una profesora de Murcia comparte la respuesta de su alumno de 7 años y se hace viral: "Se merece un 10"

¿Qué profesor no se ha sorprendido al leer algunas respuestas en los exámenes? Los docentes están acostumbrados a leer todo tipo de contestaciones en los exámenes y los ejercicios que hacen en clase. Pero esto ocurre aún más a menudo cuando se trata de niños pequeños.

Y esto es lo que le ha ocurrido precisamente a una profesora de Murcia, quien recientemente ha compartido la corrección de un ejercicio de un niño de siete años. En la pregunta se pedía a los niños: "Observa la foto que acompaña a la noticia y explica lo que más te llama la atención". En la página anterior había un texto sobre las fiestas patronales de Anguiano, un pequeño municipio de La Rioja, donde los jóvenes se suben a unos zancos de madera y realizan unos pasos de baile con gran dificultad. En la fotografía, de hecho, aparecen varias personas con trajes tradicionales subidos, precisamente a estos zancos de madera.

En el vídeo de TikTok publicado en su cuenta @analisonmart, la joven profesora asegura que "así todos los días". A continuación, muestra la respuesta de este alumno.

Archivo, Alamy



La respuesta de un niño de 7 años que se ha hecho viral en TikTok

La profesora no puede contener la risa al leer la respuesta de este alumno. A la pregunta de destacar lo que más le llama la atención de la fotografía, él asegura "que haya un calvo como mi padre".

"Os juro que lo que más me cuesta de ser profesora es no reírme ante estas cosas", asegura ella. No obstante, hay quienes también se dieron cuenta de otra ingeniosa respuesta.

Pide a los alumnos: "Marca en relación con la noticia que has leído. ¿Te ha parecido que trataba un tema interesante?". El niño, siendo totalmente sincero, respondió "poco".

"Su sinceridad", destaca una usuaria al leer esta segunda respuesta. La profesora responde: "Él cumplió con lo que se le pidió".

De hecho, en las respuestas se pueden ver todo tipo de respuestas, pero la gran mayoría destacan la originalidad y sinceridad del alumno. "Hombre, en el anunciado pone "observa la foto que acompaña la noticia". No veo fallo en su lógica, lo que diga la noticia le da exactamente igual", asegura otra seguidora.

"Te ha dicho lo que más le ha llamado la atención de la foto, si pone un enunciado ambiguo es lo que hay" y "Se merece un 10. El niño dice su verdad, es lo que más le llama la atención", agregan otros dos usuarios.

También ha habido quienes han compartido sus experiencias personales: "A mí uno de primero me dibujó a dos futbolistas tomando cerveza. La lectura iba sobre dos hombres haciendo calceta. Me dijo que ya habían terminado y se habían ido a celebrarlo", explicó.

En último lugar, hay otra seguidora de La Rioja, de donde es esta tradición en cuestión, y asegura: "La Rioja representando".

"Nosotros somos de Murcia y no lo conocíamos. Puse también un vídeo y se quedaron flipando, muy chulo", respondió ella.

Un alumno comparte la corrección de su profesor en un examen y se hace viral: "Porque usted lo diga, señora"

En esta ocasión, fue un tuit con un fragmento de un examen el que se hizo viral. El alumno en cuestión publicó una fotografía de la prueba, en la que pone "examen de lengua be like".





En la fotografía adjunta, se pueden apreciar dos correcciones de lo más curiosas, por no decir divertidas. "Porque usted lo diga, señora", escribe el profesor sobre una de las premisas que siembra el alumno en su examen. Seguidamente, al pie de la hoja, el docente decidió dibujar una canasta de baloncesto. "Aquí la canasta para el triple", agregó.