El PSRM denuncia que la consejera "sigue desaparecida" en el "peor momento" de la pandemia

El diputado regional socialista, Antonio Espín, ha denunciado que, "en el peor momento de la pandemia en la Región de Murcia y con una compleja situación climatológica, la consejera de Educación sigue desaparecida, sin adoptar ni una sola medida extraordinaria para garantizar la seguridad y la salud de los escolares y de toda la comunidad educativa".

"Llevamos meses denunciando la pasividad de López Miras y su consejera de Educación a la hora de afrontar la peor crisis sanitaria y educativa que recordamos. Han tomado las peores decisiones, cuando no han tomado ninguna. Somos la única comunidad autónoma con clases semipresenciales en todas las etapas educativas, con las terribles consecuencias que esto está teniendo entre nuestro alumnado", ha lamentado.

Además, ha recordado que el Gobierno regional "no ha invertido ni un solo euro en reducir las ratios; no ha adoptado medidas extraordinarias para afrontar los meses más crudos de invierno; no han previsto las posibles oleadas de contagios, y la ciudadanía no sabe el destino de los centenares de millones enviados por el Gobierno de España a la Región, precisamente para atender esta situación extraordinaria".

"López Miras anunció la prohibición en la Región de los contactos sociales con personas no convivientes, a excepción de actividades regladas, como las escolares, pero, como nos tiene acostumbrados, no ordenó ni una sola medida adicional para garantizar que estas actividades se desarrollen con seguridad y en plenas condiciones para el alumnado y los docentes. Es pasmosa su capacidad de eludir responsabilidades", ha añadido.

Espín ha criticado que López Miras, "en un ejercicio de absoluta incompetencia", volviera a cargar sobre la ciudadanía, "en este caso sobre la comunidad educativa, toda la responsabilidad de la contención del virus".

"Pero no es el único que elude su responsabilidad. Su consejera de Educación sigue desaparecida, sin dar muestras de preocupación por la situación que atraviesan nuestros centros educativos y sin ordenar ni una sola medida adicional encaminada a garantizar la seguridad en las aulas ante la complicación de la situación sanitaria", ha apuntado.

En este sentido, ha exigido al Gobierno regional que se centre en luchar contra el virus, "en vez de contra el Gobierno de España, que es quien está enviando los recursos que ellos no ponen, y le ha vuelto pedir que adopte, de manera urgente, las medidas que debería haber puesto en marcha desde el inicio de curso: reducción de las ratios y una mayor contratación docente, que permita aumentar las distancias de seguridad y disminuir el número de alumnos que conviven en el aula".

El diputado socialista también ha solicitado medidores de CO2 en todas las aulas que permitan medir la calidad del aire en cada momento y así ajustar la apertura de ventanas a las necesidades concretas; purificadores de aire con filtros HEPA para aquellas aulas con una deficiente ventilación natural, y cribados de test o PCR a docentes y, a ser posible, al resto de la comunidad educativa, como se han realizado en otras comunidades autónomas.

Finalmente, Espín ha agradecido a toda la comunidad educativa de la Región "la altura de miras y la responsabilidad que el Gobierno regional no ha demostrado tener", y ha reconocido la enorme labor social que, "pese a la inacción y los errores de López Miras y su consejera", están desempeñando los docentes con absoluta profesionalidad.