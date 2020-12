Tres personas han fallecido este miércoles en la Región de Murcia en una jornada con 504 contagios de Covid-19, 66 más que el día anterior y con una tasa de positividad del 12,02 %, según los datos facilitados por la consejería de Salud, que ha advertido de que los contagios "ya se han disparado" en la comunidad.

Los fallecidos son dos hombres y una mujer de 57, 86 y 95 años de edad y residentes en Murcia.

De los 504 nuevos casos, 144 corresponden al municipio de Murcia, 44 a Cartagena, 32 a Jumilla, 31 a Molina de Segura, 28 a Lorca, 18 a Fortuna, 16 a San Javier, 16 a San Pedro del Pinatar, 14 a Yecla, 12 a Las Torres de Cotillas, 11 a La Unión, 10 a Los Alcázares, 10 a Cieza, 10 a Totana, 9 a Mula, 9 a Santomera, 8 a Águilas, 8 a Alcantarilla, 7 a Mazarrón, 7 a Villanueva del Río Segura, 5 a Fuente Álamo. El resto están repartidos entre diversas localidades.

El número de afectados en la comunidad murciana es de 3.963, 302 más que el pasado martes, con 3.732 contagiados en aislamiento domiciliario (317 más), disminuyendo en 15 los pacientes ingresados en centros hospitalarios (231), mientras que hay 69 enfermos en unidades de cuidados intensivos, seis menos que el día anterior.

Las personas curadas ayer fueron 199 y las pruebas PCR alcanzaron la cifra de 4.191, lo que supone una tasa de positividad de 12,02 por ciento, superior a la del día anterior, que fue del 10,3 por ciento y rebasando por segundo día consecutivo el 10 por ciento de casos positivos respecto al total de pruebas realizadas.

El consejero de Salud, Manuel Villegas ha pedido la "máxima prudencia" en un momento en el que los contagios "ya se han disparado" y la "relajación" va a derivar en "más ingresos y muertes". "No es momento de abrazos, aglomeraciones ni fiesta", ha apostillado.

Tras recordar que aún quedan dos festividades por celebrar en las fechas navideñas (Nochevieja y Reyes), Vilegas ha recordado que "la mejor vacuna" es reducir la interacción social, limitar las salidas a lo esencial, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, mantener la distancia de seguridad y la ventilación de espacios cerrados.

Salud pide cautela ante el remonte de los casos de COVID con Nochevieja y el Día de Reyes aún por celebrar

La Consejería de Salud ha vuelto a enviar una petición de máxima cautela a la ciudadanía, después de que los casos de contagios por coronavirus estén remontando con dos festividades aún por celebrar: la de esta noche y la de Reyes.

"No podemos relajarnos, no nos podemos permitir que de nuestra irresponsabilidad se deriven más contagios, más ingresos hospitalarios y más muertes. No es el momento de abrazos, de aglomeraciones ni descuidos", insisten desde Salud.

Y es que, aunque la vacuna ya se está administrando y es un paso más en la lucha contra la pandemia, "reducir la interacción social, limitar las salidas a lo esencial, sobre todo si se pertenece a un sector de mayor riesgo, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, mantener la distancia de seguridad y la ventilación de espacios cerrados, es ahora mismo, la mejor vacuna para asegurar nuestra salud y la de las personas que nos rodean", añade.

Aunque el COVID afecta más a los más vulnerables, como los mayores, recuerdan que este virus "no entiende de condiciones físicas ni edades. De nuestra prudencia depende su salud y el bienestar de todos".

Finalmente, Salud ha informado que el Servicio de Epidemiología no ofrecerá los datos sobre Covid-19 en la Región de Murcia mañana, 1 de enero. Se enviarán todos los datos actualizados el próximo día 2 (darán la información por separado, los datos correspondientes al día 1 y los datos correspondientes al día 2).