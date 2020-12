La Biblioteca Regional celebra tres días de literatura, cine y ciencia ficción

La Biblioteca Regional ha programado del 2 al 4 de diciembre la segunda edición del ciclo ‘CIeNZA Ficción’, una propuesta que une la ciencia con la literatura y el cine de este género por medio de la celebración de conferencias y talleres. Todas las actividades serán transmitidas por el canal de Youtube de la BRMU a las 17:30 y 19:30 horas (https://www.youtube.com/user/brmurcia).

El ciclo comienza mañana miércoles, 2 de diciembre, con María Martinón, directora del Centro Nacional de la Evolución Humana (CENIEH), que hablará sobre la vida y obra de Ray Bradbury, con motivo de la celebración del centenario de su nacimiento. El jueves 3 la escritora de ciencia ficción y editora de la revista ‘Supersonic’, Cristina Jurado, se referirá a las nuevas temáticas al hilo de los desafíos de nuestros tiempo (solarpunk, cli-fi, distopías y utopías), la descentralización del género y hará un repaso por el panorama nacional actual. El cierre del viernes estará a cargo de Carolina Jiménez, creadora de efectos visuales en grandes producciones de Hollywood (Vengadores, Prometheus, El Hobbit) que enseñará los secretos y la ciencia en los efectos visuales de conocidas películas. Durante estos tres días se desarrollará un taller de crítica de cine a cargo de Antonio Rentero.

En cuanto a ‘Cienciateca Ficción’, el jueves se presentará la guía de lectura y visionado preparada por el escritor Pedro Pujante, que ha seleccionado títulos de ciencia ficción que se pueden tomar prestados en las plataformas digitales eBiblio y eFilm de la Biblioteca Regional.

También estará presente en el ciclo la novela sobre la figura más relevante y que popularizó el género de la ciencia ficción a principios del siglo XX en España: José de Elola. María Martinón es autora de la introducción que abre el libro y profundiza en la personalidad y la carrera del Coronel Ignotus, seudónimo de José de Elola, que hoy da nombre a los premios más prestigiosos del género en España.

Asimismo, el viernes tendrá lugar la presentación de la revista de ciencia ficción y fantasía Droids & Druids, dirigida por la murciana María Dolores Martínez.

De nuevo, el coordinador de esta edición de 'CIeNZA Ficción' será Daniel Torregrosa, divulgador científico murciano de reconocido prestigio que dirige también el ciclo 'CIeNZA. Diálogos con la ciencia', desde 2017. Es autor de libro ‘Del mito al laboratorio’ y del blog: http://www.esepuntoazulpalido.com.

El programa de actividades se puede consultar en la web de la Biblioteca Regional.

Conferencias de tres especialistas

María Martinón Torres (Orense, 1974), médica y paleoantropóloga española, es fundadora de la European Society for the Study of Human Evolution (2011). Formó parte del equipo de investigación de Atapuerca y en la actualidad es directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH). Sus investigaciones se han centrado en Atapuerca y Dmanisi (Georgia), donde se hallaron los restos humanos más antiguos fuera de África, de 1,8 millones de años. Ha publicado más de diez libros o capítulos de libros en el ámbito de la evolución humana.

Cristina Jurado Marcos (Madrid, 1972), escritora y editora de fantasía y ciencia ficción, ha sido distinguida con tres premios Ignotus. Autora de dos novelas y de relatos cortos, también ha editado varias antologías.

Carolina Jiménez García, comunicadora, educadora y divulgadora de cine, ha trabajado a las órdenes de Ridley Scott, George Miller, Peter Jackson o Tim Burton, entre otros. En su filmografía destacan películas como Prometheus, la trilogía de El Hobbit, Star Trek Beyond, Tomb Rider, Guardianes de la Galaxia 2, World War Z, El planeta de los Simios 2, La Liga de La Justicia, Ant-Man and the Wasp o Terminator: Dark Fate. Forma parte del equipo de trabajo que recientemente ha recibido un premio Emmy por los efectos visuales de la última temporada de ‘Juego de Tronos’. Es profesora en plataformas educativas como Domestika y VFX Dailies, y educadora voluntaria para iniciativas como Skype a Scientists, Inspiring Girls, Mentos y WomanTech.