VOX pide que se cree una comisión de investigación en la Asamblea sobre el estado del Mar Menor

El Grupo Parlamentario VOX quiere que se investigue desde la Asamblea Regional la situación del Mar Menor. El portavoz del Grupo, Pascual Salvador, ha registrado en sede parlamentaria la propuesta de creación de una comisión de investigación sobre el estado del Mar Menor, así como una solicitud de comparecencia en Pleno del consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo, para que explique las causas que han dado lugar a la muerte de millones de vidas en el Mar Menor este fin de semana.

Según han explicado, la finalidad de estas iniciativas es dilucidar en qué medida ha podido contribuir la gestión realizada a la muerte de los peces, cuáles han sido las causas reales y depurar las responsabilidades políticas y jurídicas, que pudieran existir. En el caso de que se confirme que se ha producido algún tipo de vertido desde alguna infraestructura o entidad bajo su jurisdicción, VOX pedirá el cese inmediato del responsable.

Para ellos tiene "poca fiabilidad" la versión oficial y consideran que existe la intención de "eludir las responsabilidades de la Consejería de Luengo".

Desde VOX denuncian la incapacidad por parte del Partido Popular, que durante los 25 años de Gobierno en la Región no ha sido capaz de preservar el Mar Menor, así como la del Partido Socialista, que gestiona "lamentablemente la Confederación Hidrográfica del Segura, convertida en uno de sus brazos políticos,incapaz de controlar la gestión de ramblas y cauces que desembocan en el Mar Menor".

El partido insta al Gobierno regional a que tome las medidas "de urgencia necesarias para frenar la mortandad que asola el Mar Menor, aunque desconfía de que lo hagan", ya que, expone que las relaciones entre los socios del Gobierno de coalición, PP y Cs, "son tan distantes que tienen que comunicarse a través de cartas en los medios de comunicación".

Desde VOX, recuerdan que la aprobación de una Ley de protección integral del Mar Menor en la que se asegure la compatibilidad de usos: agrícolas, pesqueros, turísticos y medioambientales, es uno de los puntos recogidos en el pacto de investidura y lamentan la falta de interés real por parte del resto de grupos parlamentarios en resolver los problemas del Mar Menor, que tras cinco años, siguen acrecentándose, ya que actúan a golpe de titular electoralista más que en beneficio del interés general.

"La solución al Mar Menor no se arregla creando chiringuitos, con políticos implicados en el desastre, ni echando la culpa al mal tiempo, ni con iniciativas, que aseguran titulares y muchos me gusta en redes sociales, pero que no cuentan con el apoyo técnico y científico para su viabilidad", han apuntado.