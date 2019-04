Jiménez insiste en que la cuenca del Segura "no tiene posibilidad de ser autónoma" como la del Ebro o el Tajo

Los regantes del Tajo Segura han valorado hoy el programa electoral del PSOE en lo que se refiere a los trasvases. El presidente del sindicato, Lucas Jiménez, no se muestra sorprendido. Asegura que no ve que se apueste claramente por una reducción de los travases pero si por una autosuficiencia de las cuencas.

Los regantes del trasvase también han hablado sobre la petición de Toledo a la Unión Europea para que se ejecute la sentencia del supremo que anula el plan del Tajo. Según Lucas Jiménez, desde la capital castellano manchega se pueden pedir nuevos caudales ecológicos pero eso no es de su competencia.

El PSOE apuesta en su programa de cara a las elecciones generales del 28 de abril por "asegurar cada vez mejor la integridad de las cuencas hidrográficas y su seguridad hídrica, especialmente aquellas que han dependido hasta ahora, en gran medida, de aportaciones de otras cuencas, que tenderán a reducirse gradualmente a causa del cambio climático".

Jimémez opina, al respecto, que el programa electoral del PSOE "no es nada nuevo, ya lo conocíamos, y toma buena parte de lo que están desarrollando en la nueva Ley de Cambio Climático", por lo que "no es nada que nos sorprenda; ya conocíamos ciertas teorías vinculadas al cambio climático que hablan de escenarios futuros en los que ante la climatología se va haciendo cada vez más difícil la posibilidad de trasvasar".

El presidente del Scrats señala, sin embargo, que lo que "le deja fuera de juego" es lo de "mantener la integridad de las cuencas", poniendo como ejemplo que "a la familia Botín le resulta más fácil ser autónoma e independiente que a un pobre desahuciado". Es algo, ha añadido en un contacto con los medios, que desconoce cómo se resolverá, afirmando que no le parece mal el resto del programa socialista.

Preguntado por la posibilidad de eliminar el trasvase Tajo-Segura, Jiménez ha subrayado que "las intenciones que tengan los políticos son patrimonio de ellos mismos hasta que empiezan a desarrollar el programa electoral, pero no he encontrado ninguna frase que haga mención a una disminución gradual del trasvase Tajo-Segura", lo que dice "y no es nada nuevo" es que como consecuencia del cambio climático "se hace difícil la transferencia de agua".

Tras lo que ha querido aclarar que la desalación, "a día de hoy", está en la costa "y en algunas Comunidades de Regantes próximas que ya cuentan con alguna infraestructura para conducir el agua" pero de las 61 Comunidades de Regantes del Sindicato que dependen del trasvase, "más del 60 por ciento no tienen acceso al agua desalada porque no hay ninguna infraestructura para hacerlo posible, ni hay volumen de agua actual o futuro a corto o medio plazo que pueda sustituir al trasvase", a lo que se suma que "su coste hace inviable pensar en una sustitución del trasvase con cargo al agua desalada".

Sobre el hecho de que el Pacto de Toledo haya anunciado que exigirá al Gobierno de España el fin del trasvase Tajo-Segura, el presidente del Scrats responde que "no puedo venderles la Catedral de Murcia por mucha amistad que tenga con el Obispo".

"Estos señores no son nadie para pactar algo que no es competencia del Ayuntamiento de Toledo ni de ningún ayuntamiento de España", por lo tanto "no voy a entrar a debatir esa memez".

Finalmente, ha recordado que los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, se encuentran en Nivel 2 y la previsión es que en el mes de mayo, salvo que se incrementen los volúmenes de agua en unos 84-85 hm3, entren en nivel 3. La semana pasada se aprobaba otro trasvase de 38 hm3 del Tajo al Segura para el mes de abril.