El experto en emergencias Manuel Pardo regresa de Mauritania tras colaborar frente al COVID19

El profesor de la Universidad Católica de Murcia, especialista en Urgencias, Emergencias y Catástrofes y enfermero del Servicio Murciano de Salud, Dr. Manuel Pardo, acaba de regresar del programa de ayuda humanitaria promovido por el Ministerio de Salud de Mauritania en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) en respuesta a la pandemia por la COVID19. En los próximos días podría volver al país africano en otra operación sanitaria, ahora promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pardo ha sido uno de los cinco expertos españoles que han “evaluado todos los servicios de salud de la ciudad de Nuakchot (donde se concentra el 80% de la población mauritana), incluyendo las urgencias, ambulancias, UCI, laboratorios de análisis clínicos, etc. para elaborar el informe del estado de la situación y mejorar los procedimientos para un más rápido y eficiente diagnóstico y manejo del paciente”.

Manuel Pardo ha destacado que “Mauritania se encuentra en fase de aplanamiento de la curva tras un primer pico. La situación está mejorando, pues se está empezando a reforzar el sistema sanitario, aunque hay una escasez de medicación y, como tiene una economía familiar muy frágil, basada en el comercio diario, las medidas de confinamiento se tienen que limitar, con toque de queda, a unas horas de la tarde y la noche, porque si no la gente no puede subsistir, porque no tienen ahorros”.