El área VII de salud mantendrá control de acceso a los centros sanitarios

El Servicio Murciano de Salud ha acordado con coordinadores del área VII (Reina Sofía) mantener el control de acceso de la pandemia en el que se situará el profesional que determine el propio centro de salud, que a su vez remitirá su propuesta a la gerencia de área, informó a EFE la Consejería.

Según informamos en la jornada del lunes en los servicios informativos de COPE Murcia, los 12 coordinadores dimitieron porque se rechazó mantener el modelo del filtro de admisión, momento que coincidía con el regreso paulatinamente a la normalidad en esos centros sin apenas casos Covid-19 y, por lo tanto, con mayor presión asistencial, si bien fuentes del SMS rechazan que hubieran dimitido y aseguran que "no se ha dado" tal situación.

Sin embargo, a últimas horas de la mañana se celebró una reunión entre el gerente del Servicio, Asensio López, y estos responsables "para despejar dudas, y en la que se ha explicado cómo continúa la desescalada y cómo se va a seguir trabajando".

"En el actual periodo de transición se está retomando la actividad, siempre garantizando la seguridad de los profesionales y de los pacientes", añade la fuente, que advierte que "la apuesta del SMS es seguir trabajando para que atención primaria disponga de los recursos adecuados, ya que se trata de un nivel imprescindible en el manejo de la pandemia, como se ha demostrado, y es fundamental su labor ante posibles rebrotes futuros".

Según expertos consultados por EFE, el triaje no debe ser una medida universal y sólo se aplica en centros muy precisos como los hospitalarios, pero no en los de salud una vez que pase el estado de alarma, y añaden que la presión asistencial se traslada a ese punto de control de acceso de los centros en los que quien hace el triaje en los de Salud en ocasiones no es un facultativo, sino un enfermero.