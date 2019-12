UCAM MurciaCB se diluye ante Baskonia (75-86)

UCAM Murcia CB sigue en caída sumando su quinta derrota consecutiva. En esta ocasión los murcianos han sido víctima de un Baskonia que cimentó su victoria en la recta final del segundo cuarto y durante el tercero de los parciales. El cuadro visitante recuperó una desventaja de 10 puntos para dar la vuelta al resultado y dejar muy tocado al plantel universitario. Los de Sito Alonso realizaron un buen baloncesto durante los primeros 25 minutos de juego pero cuando se vieron por debajo en el marcador acusaron, en exceso, la racha de derrotas que lleva en las últimas jornadas de competición y que le acercan a los puestos de descenso. Una jornada más Askia Booker ha sido baja por lesión y el equipo ha estado falto de dirección ya que ni Rafa Luz, ni Lecomte han conseguido marcar el ritmo del partido cuando el equipo se ha visto por debajo en el marcador.

En la recta final, cuando UCAM parecía que podía volver a meterse en el partido, una serie de decisiones arbitrales además de los parones en el juego para visionar el instan replay han cortado el ritmo de los locales. A la finalización del partido Sito Alonso ha destacado que "yo aposté por seguir en Murcia con la seguridad de que íbamos a hacer grandes cosas en esta temporada. No me quedé para pelear por no descender, estoy convencido que vamos a dar la vuelta a la situación y al final nuestra situación clasificatoria será mejor".

Luz, Townes, Larentzakis, Eddie y Hunt conformaban el quinteto inicial del UCAM Murcia en un encuentro donde volvía a causar baja Askia Booker por sus problemas en la muñeca. Baskonia comenzaba dominando el ritmo de juego. Shengelia, con un gran juego sin balón, y Henry (5) daban al conjunto vasco las primeras ventajas del encuentro (2-7). Los murcianos, algo imprecisos en los primeros minutos, empezaban a carburar desde el perímetro. Dos triples de Eddie y uno de Rafa Luz volteaban la diferencia y levantaban los aplausos del público del Palacio. Las rápidas transiciones ofensivas de los universitarios empezaban a hacer daño al equipo visitante, que se apoyaba en el talento de Tornike Shengelia para mantener cercana la diferencia tras los diez primeros minutos (21-15).

El segundo periodo comenzaba con un gran triple frontal de Dusan Sakota. El ala pívot griego, algo mermado físicamente a principio de temporada, empezaba a calentar la muñeca ante la mirada de la defensa baskonista. Sergi Garcia, recién llegado al conjunto vasco, sumaba de tres para frenar el parcial del UCAM Murcia. No obstante, la gran defensa coral de los locales empezaba a impacientar a los jugadores de Kirolbet Baskonia. Shields (6) y Stauskas sacaban la metralleta a pasear y recortaban la diferencia desde el perímetro (29-27), pero Sakota y Townes respondían rápidamente y obligaban a Perasovic a parar el partido. Sin embargo, la gran defensa de Vildoza (9) sobre Lecomte forzaba tres pérdidas consecutivas del belga y permitía a Kirolbet Baskonia marcharse por delante al descanso (37-38).

El paso por vestuarios se le volvía a atragantar al conjunto universitario, que veían como los visitantes aumentaban las diferencias en los primeros minutos del tercer periodo (37-44). La calidad ofensiva de Townes (8) y Eddie (10) contrarrestaba la intensidad de Baskonia y rebajaba la diferencia a tan solo un punto. No obstante, el acierto desde el perímetro del cuadro baskonista empezaba a hacer mella, distanciado de nuevo a los de Perasovic en el marcador (49-55) y forzando a Sito Alonso a parar el partido. La gran defensa visitante y la falta de ideas en ataque de los universitarios echaban el cierre a un tercer parcial descafeinado del UCAM Murcia (50-62).

La falta de intensidad y de fortuna en el cuadro local seguía siendo castigada por un Kirolbet Baskonia apabullante. Shields (11) y Shengelia (12) continuaban haciendo daño desde el perímetro y Fall, con 5 puntos y 10 rebotes, se convertía en el dueño y señor de la zona (54-71). No obstante, Cate (8) y Eddie buscaban la forma de anotar y reducir unas diferencias que empezaban a ser preocupantes a cinco minutos para la conclusión. La entrada de Radoncic al partido en el último periodo sumaba intensidad al choque y apuraba las opciones de victoria de los murcianos, pero una doble técnica de Larentzakis por protestar parecía acabar con las opciones de victoria locales. Sin embargo, volvía a entrar en escena la garra de los universitarios. Cinco puntos de Lecomte y cuatro de Townes reactivaban las opciones de victoria y a un frío Palacio de los Deportes a dos minutos para la conclusión (70-79). No obstante, una antideportiva de Radoncic por protestar y una gran acción individual de Shengelia cerraban el partido y la victoria para Kirolbet Baskonia (75-86). Quinta derrota consecutiva del UCAM Murcia en la Liga Endesa. Eddie (14 puntos), Townes (12 puntos) y Cate (8 puntos y 8 rebotes) los más destacados del partido.