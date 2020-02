Miguelín: "Espero llegar bien a la Copa de España"

Miguelín Sayago, capitán de ElPozo Murcia Costa Cálida, quien el sábado reapareció después de estar medio año sin competir por culpa de una lesión en la rodilla izquierda, ha admitido que antes de saltar a la pista del Palacio de los Deportes estaba "hecho un flan" y, aunque le queda "mucho recorrido por hacer", confía en llegar "en condiciones" a la Copa de España, que se celebrará en Málaga del 5 al 8 de marzo.

El jugador balear, de 34 años -cumplirá 35 el 9 de agosto- y que afronta su novena temporada en Murcia -llegó en 2011 procedente del Fisiomedia Manacor-, ha pasado este martes por sala de prensa tres días después de participar en el encuentro que ElPozo empató a cuatro en casa frente al Industrias Santa Coloma.

Miguelín, quien ha superado una lesión de menisco que requirió su paso por el quirófano, ha reconocido que fue "un día muy especial" y no ha ocultado su nerviosismo.

"Estaba hecho un flan, con miles de pensamientos y momentos difíciles pasados en mi mente. No sabía se volvería a jugar, pero a base de trabajo lo conseguimos con quienes estuvieron a mi lado", ha apuntado al tiempo que ha asegurado que se queda "con la bienvenida que me dio el Palacio".

Con respecto a sus sensaciones ha comentado que "no estaba para encarar, pero la rodilla no se me inflamó, lo cual es un paso adelante, aunque me queda recorrido por hacer".

"He tenido muchos contratiempos en forma de lesiones desde que estoy en ElPozo y de todo se aprende. Trato de ser fuerte mentalmente y confiaba en mí y en el cuerpo médico y los fisioterapeutas", ha añadido.

Además, ha afirmado que "era duro no estar con los compañeros", por lo cual ahora siente alegría "por volver a sentirme jugador después de 15 o 16 años como profesional y habiendo estado los siete últimos meses sin competir"

Ya pensando en la Copa, que está a la vuelta de la esquina y en la que el conjunto grana aspira a ser campeón, Miguelín ha manifestado lo siguiente: "Trabajaré al máximo para poder estar en la Copa de España si Diego Giustozzi lo considera oportuno".

Para finalizar ha dejado claro que "estando todos y al 100% y vaciándonos somos capaces de ganarlo todo".