Miguel Muñoz: "Fue muy fácil decidirme por venir a Murcia"

El central Miguel Muñoz ha sido presentado este jueves como nuevo jugador del Real Murcia para la próxima campaña. El central de 23 años llega procedente de la UD San Sebastián de los Reyes.

En el acto estuvieron presentes el director deportivo Julio Algar y el consejero Francisco Cobacho, que fue el encargado de abrir la presentación: "Miguel es un jugador de 23 años con experiencia en la categoría. Esta va a ser su cuarta temporada".

A continuación, Algar habló sobre las características deportivas del jugador: "Miguel es un central que puede jugar tanto de diestro como de zurdo, e incluso de lateral derecho en alguna ocasión. Es un jugador con un perfil para conseguir los objetivos que tenemos en el club".

Por último, fue el turno de Miguel: "Tengo muchas ganas de empezar y de devolver esta confianza que me han dado en el terreno de juego". El central también respondió a las preguntas de los periodistas acerca de su lesión de la pasada temporada y de su acuerdo con el Real Murcia: "La temporada anterior tuve una lesión grave de larga duración que me ha ayudado a madurar y a valorar cada partido". "En cuanto supe del interés de este gran club, cerramos enseguida el acuerdo". "En cuanto firmé, Rubén Ramos me dijo que había tomado la mejor elección y que no me iba a arrepentir. Yo sé que es un gran paso en mi carrera deportiva porque me acerca al fútbol profesional". "Estoy muy feliz, muy contento y con muchas ganas de empezar ya la pretemporada".