Marc Tolrá: "El Pozo Murcia FS ha formado un proyecto ganador"

Marc Tolrá, nuevo cierre de ElPozo Murcia FS, ha sido presentado como nuevo jugador del conjunto murciano en el arranque de la cuarta semana de trabajo. Con el ex-jugador del Benfica ha comenzado la ronda de presentaciones de los cinco nuevos componentes con los que Diego Giustozzi cuenta para la próxima temporada. Tolrá ha estado acompañado por el presidente de la entidad, José Antonio Bolarín, quien ha indicado que "el equipo este año es ambicioso y para ello estamos formando una plantilla que pueda luchar pr todos los títulos."

El cierre charcutero vuelve, tras su paso la pasada temporada por la liga portuguesa, retorna a la competición española y en este aspectoha resaltado que "quería volver a nuestra liga aunque en Portugal he tenido un buen año pero quería estar en una liga más competitiva como la española, allí hay muy buen nivel pero aquí la competición es mucho más igualada".

La decisión de fichar por ElPozo Murcia fue fácil "se ha formado un proyecto ganador, un equipo que quiere dar un paso más. La pasada temporada, con una plantilla muy joven y con un entrenador nuevo demostró que puede aspirar a todo. Quiero ganar títulos con ElPozo. A corto y largo plazo este es un proyecto muy ambicioso. Me apetecía mucho volver a la mejor competición del mundo".

Sobre sus cualidades como jugador ha indicado que "no soy quien me tenga que definir pero si soy un jugador que lee bien el juego. No me cuesta sacrificarme para el equipo. Puedo aportar el pulmón en una temporada en la que se van a jugar muchos partidos y todos tenemos que estar muy frescos. A pesar de ser un jugador joven puedo aportar también experiencia".

ElPozo Murcia ha comenzado su cuarta semana de trabajo y sobre el desarrollo de la misma Tolrá señala que "está siendo una buena pretemporada. Era necesario comenzar pronto ya que somos muchos jugadores nuevos y es importante que nos conozcamos. Estamos trabajando mucho pensando en la primera competición que tenemos a final de mes y de la que queremos volver con el primer título".

ElPozo, que el pasado sábado disputó su primer partido de pretemporada ante Zambú en San Pedro del Pinatar con victoria por 0-9, jugará este martes un nuevo compromiso frente a Jaén Paraíso Interior en La Salobreja.