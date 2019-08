Kevin García llega al Real Murcia para aportar experiencia

El Real Murcia, que este miércoles juega un nuevo amistoso en Orihuela, ha presentado al lateral izquierdo Kevin García, jugador de 30 años que ha llegado a la entidad grana procedente del Burgos. En el acto al nuevo componente del plantel murcianista ha estado acompañado por el director deportivo, Julio Algar, y el consejero, Álvaro Ruiz.

El nuevo jugador grana ha indicado que "vengo con ilusión al Real Murcia, un equipo al que no se le puede decir no. Estoy convencido que podemos tener un buen año". Kevin es un lateral al que "me gusta atacar y asistir a los delanteros, soy un jugador comprometido al cien por cien con el equipo". También llega al club grana para aportar experiencia "ahora me toca el papel de ayudar a los jóvenes". Sobre los objetivos ha indicado que "debemos pensar día a día, no podemos mirar más allá. No tenemos que meter presión al equipo, es importante arrancar bien la temporada y para ello estamos trabajando". Esta será su primera experiencia en el grupo IV e indica que "a diferencia de otros grupos, aquí sepuede jugar al fútbol. Va a ser una temporada muy atractiva".

Julio Algar: "Estamos contentos con la plantilla"

El director deportivo murcianista, Julio Algar, ha resaltado en la presentación de Kevin García que "estamos con la plantilla. Seguimos mirando el mercado para tomar decisiones. No nos vamos a precipitar. Si surge algún jugador que pueda aportar cosas intentaríamos incorporarlo. Tiene que ser alguien que nos haga mejorar. No tenemos prisa, podemos esperar al final del mercado".

Sobre la continuidad de Víctor Curto y Armando ha indicado que "desde mayo sabían que queríamos contar con ellos. Es importante, para todos, que se haya solucionado su situación. Hay que agradecerles el esfuerzo realizado. Ahora toca mirar hacia adelante".

Álvaro Ruiz: "Queremos llegar a los doce mil abonados"

En la presentación del lateral grana ha estado el consejero Álvaro Ruiz, uno de los responsables en la campaña de captación de abonados, indicando que "vamos a buen ritmo, por encima de muchos clubes de la categoría. En la actualidad tenemos ya 7500 abonados, en los próximos días tienen que llegar más abonos de las peñas. El objetivo sigue siendo ambicioso, queremos llegar a los doce mil. Otra buena noticia es que en breve va a comenzar la plataforma digital de pago".