Juan Merino: "No es fácil trabajar después de una decepción"

Juan Merino ha comparecido este viernes en La Condomina para analizar el partido del próximo domingo ante el Talavera, en el que nada se juegan los universitarios, sobre la preparación del encuentro el técnico universitario ha indicado que “No es fácil este último partido porque la plantilla estará pensando en su futuro. Es trabajo de los entrenadores intentar, dentro de lo que cabe, que haya alegría e intensidad en cada entrenamiento para llegar lo mejor posible. Yo, como entrenador, le he mandado el mensaje a mis jugadores de que me gustaría ganar porque jugamos en casa y ante nuestra afición. Siempre hay que terminar bien la temporada. Me pongo en sus mentes, como jugador que he sido, entiendo que es normal que se relejen cuando no se juegan nada. El otro día por actitud y por convencimiento, el equipo me generó dudas. Estoy descontento con algún jugador por su comportamiento. No podemos ir a Marbella sin ir a competir. No quiero que esto sea trascendente porque quedan pocos días para las vacaciones. Cuando hay algún jugador que no hace lo que venimos entrenando, me fastidia. Yo creo que este equipo tenía capacidad suficiente para estar en la liguilla de ascenso”.

“No voy a individualizar porque queda un partido. Si nos hubiéramos metido, habría cambiado cosas que no me han gustado. No puede ser que un equipo pase de competir a las 200% y llegar a Marbella sin hacer prácticamente nada en ataque. No hicimos nada bien. Con esa actitud es imposible ganar. Tú puedes ganar o perder, pero no así. Yo soy un entrenador que voy a muerte en cada partido. Es muy duro para la plantilla ver jugadores que no dan su mejor nivel sobre el césped”

“Creía y pensaba que se podía conseguir el objetivo. Además, después de conocer la plantilla reforcé mi opinión. Se nos dio todo en el primer partido con nuestra victoria y la derrota del Badajoz en Melilla. Contra el Marbella hubo seis o siete jugadores que afrontaron el partido al 100% y luego hubo otros que con su comportamiento nos son dignos de vestir y defender esta camiseta. Ante eso sí me duele mucho como entrenador. Soy así. No fui claro después del partido porque pensé que había que había que apaciguar este tema”.

“No hemos hablado con el Club de mi futuro. Nosotros veníamos para tres partidos. Lo primordial era conseguir el objetivo. Yo quise venir porque me convencía el reto, a pesar de la dificultad, y que se viera nuestra forma de trabajar. El Club tiene libertad para elegir el entrenador que quiera para la próxima temporada”.

“Aquí se trabaja muy bien en todos los sentidos. Es un placer para cualquier entrenador estar aquí por todos los recursos que disponen, la capacidad de plantilla que puede tener y las magnificas instalaciones con las que disponen. Se dan muchos condicionantes para que este equipo sea muy apetitoso para cualquier entrenador. Estaría loco de contento de que me dieran esa oportunidad, pero en ningún momento hemos hablado. El Club tiene la libertad de elegir el entrenador que quieran. Creo que el concepto que tienen del cuerpo técnico es bastante bueno y yo estaría encantando de seguir. Estoy muy agradecido por sus palabras, aunque luego tomen otra postura”.