ElPozo Murcia Costa Cálida estrena victoria como local remontando ante Burela (2-1)

ElPozo Murcia se impuso por la mínima a Burela FS en el encuentro de la Jornada 10 disputado en el Palacio de Deportes de Murcia (2-1). Los de Diego Giustozzi remontaron el tanto inicial de Pitero, que cuajó una gran actuación sobre el 40x20, con un doblete de Paradynski para certificar el primer triunfo de la presente Liga en su feudo.

El Palacio de los Deportes de Murcia acogieron el cuarto partido de ElPozo Murcia Costa Cálida en Liga. En esta ocasión los de Diego Giustozzi recibieron a Burela FS con el objetivo de sumar su primer triunfo en su feudo, no obstante, los primeros minutos del partido tuvieron un color negro, el de Burela FS.

El equipo de A Mariña dispuso de los primeros acercamientos de peligro sobre el área rival con un Pitero muy presente en todas las llegadas. Cumplido el primer minuto de juego, Giasson protagonizó la primera oportunidad para los de A Mariña con un potente disparo exterior que atajó sin mayores problemas Juanjo. Sin embargo, los de Juanma Marrube, que dominaron el partido durante los primeros compases, no tardaron en plasmar la ventaja del 40x20 al marcador. En el dos de juego, Giasson robo el balón en tres cuartos de pista para cedérselo a continuación a Pitero que, deshaciéndose de Juanjo dentro del área, logró definir a placer y firmar el séptimo tanto en Liga.

Tras unos minutos de máxima igualdad y a raíz del tiempo muerto solicitado por Diego Giustozzi, ElPozo Murcia Costa Cálida empezó a reaccionar acumulando ocasiones sobre los tres palos defendidos por Edu. Cholo Salas, Marcel, Leo Santana o Fernando entre otros intentaron sin fortuna igualar el partido. El equipo charcutero, a pesar de comenzar a dominar el partido y con ello las ocasiones de peligro, no se encontró nada acertado en los metros finales. A falta de cinco para el descanso, el cuadro charcutero encontró la recompensa. Un saque de esquina a favor de los rojillos permitió a Paradynski encontrarse con un balón suelto dentro del área tras un rebote para firmar el tanto del empate.

El gol no modificó la tónica del partido con ElPozo Murcia Costa Cálida continuando creando ocasiones con las que ver puerta. Un minuto más tarde del empate a uno, el conjunto local volvió a llegar con peligro a la meta defendida por Edu, pero Marcel, a la contra, erró en el mano a mano con el experimentado cancerbero enviando el balón fuera de los tres palos. Miguelín, ya en la recta final del primer periodo, se sumó a la ofensiva con un tiro lejano que acabó en córner. A pesar de la sensación de control del partido por parte del cuadro liderado por Diego Giustozzi, Burela FS generaba mucho peligro cada vez que lograba llegar a la meta murciana.

Tras el paso por vestuarios, ambas escuadras intercambiaron ocasiones de peligro. Por parte de los visitantes, Pitero y Álex Diz a punto estuvieron de adelantar de nuevo a su equipo con dos contraataques que Burela FS aprovechaba a la perfección. Mientras que, ElPozo Murcia Costa Cálida continuó monopolizando la posesión del balón, pero como le ocurrió durante los primeros veinte minutos de partido le costaba mucho al equipo rojillo crear verdadero peligro. La jugada entre Cholo Salas y Fernando en el minuto veintiséis fue fiel reflejo de como a pesar de controlar el partido, el equipo no estaba acertado en las labores de finalización.

Ante esta circunstancia los de A Mariña no sufrían. Además, Burela FS en cada acercamiento sobre la meta de Juanjo rozaba el segundo gol. En una de estas el servicio de Pitero, en boca de gol no encontró rematador. El canterano del equipo gallego a punto estuvo de firmar el segundo en un nuevo acercamiento de no ser por la prodigiosa mano de Juanjo. Sin embargo, fueron los locales los que volvieron a ver recompensada su ejercicio ofensivo al recuperar Leo Santana el balón con los al recuperar Leo Santana el balón y pasárselo a Paradynski para que aprovechase el portero-jugador de su rival para anotar a puerta vacía. Alberto, a falta de poco menos de siete para el final, rozó el tercero para su equipo, pero Edu detuvo la nueva oportunidad de los de Murcia.

La desventaja en el marcador obligó a Juanma Marrube ahora sí a arriesgar con Matamoros de portero-jugador a seis minutos para la conclusión del partido. A pesar, del intento del cuadro mariñano, el marcador no se volvió a mover certificando ElPozo Murcia Costa Cálida el primer triunfo de la temporada.