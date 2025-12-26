La resaca navideña trae más lluvia a Murcia: aviso por una borrasca con precipitaciones fuertes

Después de un día de Navidad pasado por agua, la Región de Murcia se enfrenta a un fin de semana con una nueva alerta meteorológica. Las lluvias, que cayeron de forma persistente durante casi 24 horas y dejaron nieve en puntos como Sierra Espuña, dan paso a una breve tregua antes de la llegada de otra borrasca el domingo.

Nuevas lluvias para el domingo

Según ha explicado José Antonio Parodi, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en la región, el domingo se esperan "precipitaciones generalizadas". El experto ha señalado que, a diferencia del episodio anterior, estas lluvias "pueden ser moderadas o claramente fuertes", con mayor probabilidad en las zonas del litoral.

Las precipitaciones pueden ser moderadas o claramente fuertes" José Antonio Parodi Portavoz de AEMET en Murcia

Esta nueva borrasca trae aire frío en capas altas y aire marítimo húmedo, una combinación que favorece los chubascos de mayor intensidad. Parodi ha adelantado que la AEMET valorará en las próximas horas si es necesario activar algún aviso meteorológico para la jornada dominical, ya que no se descarta que las lluvias fuertes afecten a otros puntos de la región.

El frío se queda

En cuanto a las temperaturas, el ambiente frío continuará durante todo el fin de semana. El portavoz de la AEMET ha confirmado que las máximas se mantendrán entre "tres y cuatro grados por debajo de lo habitual", aunque se espera que las mínimas suban ligeramente. A pesar de ello, Parodi ha asegurado que "vamos a seguir con ese ambiente frío típico de invierno".