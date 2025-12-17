De Murcia a Madrid: la UCAM se expande con un macroproyecto de tres fases

La Universidad Católica de San Antonio (UCAM) ha inaugurado recientemente su nuevo campus en Madrid, un proyecto desarrollado durante más de una década. La inauguración, que contó con la presencia de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, materializa una alianza estratégica con el Comité Olímpico Español (COE) como partner principal. José Luis Mendoza García, director de relaciones internacionales de la UCAM, ha explicado que la búsqueda de una sede se remonta a los años 2010-2011 y que finalmente se consolidó en Torrejón de Ardoz.

Un campus en tres fases

El nuevo campus madrileño se desplegará en varias etapas. La primera fase, ya en marcha, se centra en ciencias de la salud y cuenta con una alianza con el grupo hospitalario Ribera. Las titulaciones iniciales son fisioterapia, enfermería, psicología y nutrición.

Una segunda fase prevé la construcción de otra infraestructura en Fuencarral, que incluirá una residencia y ofrecerá grados de marketing y empresa (100% en inglés), así como informática. Finalmente, la tercera fase tiene como objetivo implantar las titulaciones de medicina y odontología, que gozan de una gran demanda internacional.

Proyección internacional y misión evangelizadora

Mendoza García ha subrayado que esta expansión responde a una necesidad estratégica ante el descenso demográfico en España. Según sus proyecciones, "las universidades van a perder más del 30 por 100 del alumnado nacional en los próximos 15 años", por lo que atraer estudiantes extranjeros es clave. Actualmente, la UCAM cuenta con un 23% de alumnos internacionales y espera que Madrid eleve esa cifra a la mitad del total.

Además, ha destacado la importancia de Madrid como "el mayor ecosistema universitario de España" y un puente con América Latina. El director de relaciones internacionales también ha reafirmado el propósito de la institución: "La UCAM no es un fin en sí mismo, La UCAM no trabaja por su marca. La UCAM trabaja por y para la iglesia, por y para lo que la iglesia marque como prioridad".

Éxito del año jubilar y reconocimiento al baloncesto

En el plano local, la UCAM ha celebrado el éxito de las peregrinaciones con motivo del Año Jubilar, en las que han participado más de 6000 alumnos junto a profesores e investigadores. Por otro lado, el club de baloncesto UCAM Murcia CB recibirá la medalla de oro del Ayuntamiento de Murcia con motivo de su 40 aniversario. Mendoza ha recordado que su padre "recogió un legado de más de 25 años previos".

Finalmente, José Luis Mendoza García ha aprovechado para desear una feliz Navidad a los murcianos e invitarles a visitar el "espectacular" belén del Monasterio de los Jerónimos, sede de la universidad, cuya fachada se encuentra actualmente en proceso de reforma.