Lorca Planes desgrana el sentido de la Navidad: de un pesebre al corazón de cada persona

El Obispo de la Diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, ha lanzado su tradicional mensaje de Navidad con motivo de la Nochebuena. En sus palabras, ha recordado que Dios "puso su morada entre nosotros y hemos visto su gloria", invitando a todos a no ignorar la llamada de la fe en estas fechas: "La ilusión, el gozo y la alegría sigue llamando a la puerta de nuestras tristezas y rutinas".

El misterio divino y familiar

Lorca Planes ha destacado que la Navidad "no es una fiesta cualquiera, es una fiesta con sabor a misterio divino y a familia reunida". Según el obispo, esta celebración combina el "silencio contemplativo ante el misterio" con "el turrón sobre la mesa", uniendo lo espiritual con la alegría de compartir en familia.

Del pesebre al corazón

El mensaje subraya que, aunque la cuna de Jesús "fue un pesebre", en la actualidad tiene un lugar mejor para nacer. "Hoy sigue naciendo en tu corazón, en lo más íntimo de tu ser, si tú lo dejas", ha afirmado el prelado, señalando que la Navidad supone "el encuentro de lo divino con lo humano y lo humano con lo divino en la persona de Jesús".

Los regalos frente a un mundo en crisis

En un contexto global complejo, Lorca Planes ha puesto el foco en los dones que trae Jesús. "Jesús nos trae el regalo de la paz donde hay tanta guerra, calor donde hay tanto frío, unión donde hay tanta división y vida donde hay tanta muerte", ha enumerado. Por ello, ha descrito la Navidad como un grito de "paz a los hombres que aman al Señor".

Finalmente, el obispo ha concluido su mensaje con una felicitación y un deseo para todos los fieles de la diócesis: "Os deseo a todos un tiempo de paz y que el amor de Dios se derrame en cada corazón. ¡Feliz Navidad!".