Herida grave una mujer al ser atropellada por un autobús en Murcia

Una mujer de 50 años ha resultado herida de gravedad este lunes por la mañana al ser atropellada por un autobús en Murcia. El accidente ha ocurrido sobre las 9:43 horas en la calle Enrique Llanes, en la puerta del hospital Reina Sofía, en el barrio de Vistabella.

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' ha recibido varias llamadas alertando del suceso. Inmediatamente, se ha desplazado hasta el lugar una Unidad Móvil de Emergencia (UME) de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, que se encontraba en las inmediaciones, así como una patrulla de la Policía Local.

Una vez estabilizada por los sanitarios, la mujer, que sufría heridas graves en un pie, ha sido trasladada de urgencia al hospital Virgen de la Arrixaca. Fuentes sanitarias han confirmado que se ha avisado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro hospitalario para su llegada.