La Emoción une a dos generaciones de músicos en un concierto de Navidad junto a los pasos de Salzillo

El cuarteto de cuerda La Emoción ofrecerá su especial Concierto de Navidad el próximo sábado 3 de enero a las 19:00 horas. El recital tendrá lugar en un entorno único, la Iglesia de Jesús-Museo Salzillo, junto a los pasos del escultor. La entrada será libre hasta completar el aforo.

Un repertorio para la ocasión

El programa está diseñado para ser "muy especial, muy ameno, muy variado", según explica el violinista Diego Sanz. Abrirá el concierto el "Concerto grosso" que Arcangelo Corelli compuso específicamente para la Nochebuena, una obra que el propio autor tituló como "fatto per la notte di Natale". El repertorio se completará con movimientos de cuartetos de Haydn, Mozart y Beethoven, con la promesa de "alguna sorpresa de postre".

Nos vamos a emocionar, va a haber momentos que son casi celestiales" Diego Sanz Uno de los miembros de la Emoción

Dos generaciones, una misma pasión

La Emoción es un proyecto musical que une a dos parejas de hermanos murcianos de distintas generaciones. Por un lado, la experiencia de los fundadores, los catedráticos de música Diego y Pedro Sanz, con 26 años de trayectoria y más de 250 conciertos en escenarios de Nueva York, Tokio o París.

Por otro, el "talento insultante" de los jóvenes mellizos Miguel Ángel y Margarita Guerrero, de 20 años, premiados en concursos internacionales y seleccionados para prestigiosas orquestas europeas.

El objetivo del cuarteto es acercar la música clásica a todos los públicos, sin las barreras del pasado. "No hay que tenerle miedo", afirma Sanz, quien destaca que su enfoque se aleja de la rigidez del esmoquin y la pajarita para buscar "una relación de tú a tú" con el público, comentando las obras para contextualizarlas. Para ellos, la música es un juego, como demuestra la frase de Mozart que suelen recordar: "reivindico el carácter lúdico de la música".

COPE Cartel del cuarteto

La música tiene que ser para disfrutarla" Diego Sanz Miembro del cuarteto

Otros proyectos del cuarteto

Además de su repertorio clásico, el cuarteto ha explorado otros formatos con gran éxito. Es el caso de su proyecto "Serrat es... Emoción", donde adaptan por primera vez las canciones del cantautor a un formato instrumental de cuarteto de cuerda. Tras el éxito de su presentación en el festival Murcia Tres Culturas, ya preparan nuevas fechas en Alicante, Valencia y Madrid.