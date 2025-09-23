COPE
Murcia - San Javier
Murcia - San Javier

El Corte Inglés se suma a la 8ª semana contra el Desperdicio Alimentario

Esta iniciativa se desarrolla hasta el 29 de septiembre y se enmarca dentro del modelo de gestión sostenible

SANTIAGO SÁNCHEZ
Carmen Hernández

Santiago Sánchez, Relaciones Externas del Corte Inglés

Carmen Hernández

Murcia - Publicado el

1 min lectura

El Corte Inglés se suma a la 8ª Semana contra el Desperdicio Alimentario, promovida por AECOC, desde el 22 al 29 de septiembre.  Esta iniciativa, que coincide con el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, que se celebra el 29 de septiembre, tiene como meta sensibilizar sobre la importancia del aprovechamiento de los alimentos.

El jefe de Relaciones Externas de El Corte Inglés en Murcia, Santiago Sánchez, ha señalado en Cope Murcia que la compañía ha consolidado un modelo de gestión que prioriza la prevención del desperdicio, redistribución de excedentes y concienciación para el aprovechamiento de los recursos.  

