El Corte Inglés se suma a la 8ª semana contra el Desperdicio Alimentario
Esta iniciativa se desarrolla hasta el 29 de septiembre y se enmarca dentro del modelo de gestión sostenible
Murcia - Publicado el
1 min lectura
El Corte Inglés se suma a la 8ª Semana contra el Desperdicio Alimentario, promovida por AECOC, desde el 22 al 29 de septiembre. Esta iniciativa, que coincide con el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, que se celebra el 29 de septiembre, tiene como meta sensibilizar sobre la importancia del aprovechamiento de los alimentos.
El jefe de Relaciones Externas de El Corte Inglés en Murcia, Santiago Sánchez, ha señalado en Cope Murcia que la compañía ha consolidado un modelo de gestión que prioriza la prevención del desperdicio, redistribución de excedentes y concienciación para el aprovechamiento de los recursos.
Escucha en directo
COPE MURCIA
COPE MÁS MURCIA
"Las pulseras fallan porque a estos les falla todo y han fallado el Ministerio de Justicia, el de Interior, que además miente, y por supuesto, el de Igualdad"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h