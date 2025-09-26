La Asociación para el Tratamiento de Parálisis Cerebral y Patologías Afines, Astrapace, cumple 45 años en la Región de Murcia

Cuarenta y cinco años hace que un grupo de padres fundaron la Asociación de Parálisis Cerebral, Astrapace con el objetivo de ofrecer a sus hijos los recursos que necesitaban. Fue en 1980 cuando echó a andar y su primera sede fue en Molina de Segura.

Con el esfuerzo de las familias y el apoyo de diferentes instituciones públicas y privadas la asociación fue creciendo y estrenó sus actuales instalaciones de Atención Temprana en El Infante, La Alberca y Molina de Segura, un centro de conciliación familiar en Zarandona, un centro de unidad escolar en Molina de Segura y un centro de Día en Zarandona.

En Cope Murcia, la presidenta de Astrapace, Rosa García Iniesta ha señalado que en la asociación hay un gran número de usuarios con grandes necesidades de apoyo y que en la Región no existe un centro tan especializado como los que dispone Astrapace. "Tenemos, ha añadido Rosa García Iniesta, usuarios de todas las edades y seguimos creciendo en servicios y tratamientos"

Desde 1996 Astrapace es la representante de la Confederación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral (ASPACE) en la Región de Murcia. En la actualidad la asociación atiende a más de 1.000 familias en sus sedes y cuenta con 160 trabajadores en plantilla y decenas de voluntarios.

Astrapace dispone de una vivienda rotatoria y piso tutelado acreditado con 12 plazas que funciona las 24 horas los 365 días del año. En total pasan por estas instalaciones cada año 44 usuarios y, aunque es un servicio con "demanda", según reconoce Rosa García Iniesta, muchas familias no tienen recursos económicos suficientes para afrontar su coste.