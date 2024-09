Carlos Alcaraz está ya a 4.490 puntos de Sinner

Carlos Alcaraz, eliminado en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, vio desde Valencia a Jannik Sinner, su gran rival en la pelea por dominar el tenis mundial, conquistar el título en Nueva York y el murciano aparece ya a 4.490 puntos del italiano, por lo que se despide del número 1 de la ATP este año y para unos cuantos meses.

El joven jugador de El Palmar, quien a sus 21 años es el tercero de la clasificación internacional con 6.690 puntos, tiene por delante y a bastante distancia a un Sinner que, con su triunfo en la final del US Open frente al estadounidense Taylor Fritz por 6-3, 6-4 y 7-5, suma dos títulos de Grand Slam en una temporada que abrió llevándose el Abierto de Australia. Los otros dos trofeos de la máxima categoría -Roland Garros y Wimbledon- los ganó Alcaraz.

El italiano, de 23 años, suma 11.180 puntos y lejos de él figuran todos sus rivales. El alemán Alexander Zverev, ahora segundo, acumula 7.075; Alcaraz cierra el podio tenístico con los referidos 6.690, el serbio Novak Djokovic ocupa la cuarta posición con 5.560 y el ruso Daniil Medvedev la quinta con 5.475.

A continuación se sitúan el también ruso Andrey Rublev con 4.645, Fritz con 4.060, el polaco Hubert Hurkacz también con 4.060, el noruego Casper Ruud con 4.010 y el búlgaro Grigor Dimitrov, quien cierra el top 10 con 3.965 puntos.

El segundo español en esta lista mundial es el valenciano Pedro Martínez, en el puesto 42 con 1.167, mientras que el mallorquín Rafa Nadal es el 154 con 380.

COPA Davis

Carlos Alcaraz, quien esta semana jugará la Copa Davis liderando al equipo español en Valencia, ya no echa cuentas para recuperar el número 1, al menos a corto plazo, y es una evidencia que terminará 2024 alejado de esa posición de privilegio que no le es ni mucho menos extraña. No en vano fue suya durante 31 semanas desde 2022, según los datos publicados por la ATP.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero, tras la Copa Davis y la Copa Laver, torneos que no otorgan puntos, y antes de fin de año, disputará el ATP 500 de Pekín y los Masters 1.000 de Shanghai y de París-Bercy, además de la Copa de Maestros en la ciudad italiana de Turín.

Son 3.000 puntos en juego, de los que defenderá 680. Así pues, podría llegar a los 9.010 puntos, aunque para eso debería ganarlo todo.

En 2023 concluyó con 8.885 siendo segundo, puesto que aún tiene a su alcance, y en 2022, cuando terminó como número 1, llegó a los 6.820 a 31 de diciembre, cifra sensiblemente inferior pero que le reportó el liderato al palmareño.