Sito Alonso: "Debemos estar todos muy centrados en los cuatro partidos que nos quedan"

UCAM Murcia CB, después de dos semanas, vuelve este domingo al Palacio de los Deportes para enfrentarse a una de las sorpresas de la liga, Baxi Manresa, que después de muchas semanas en puestos de play off se ha salido de esa posición en la última semana. Sito Alonso, técnico universitario, ha comparecido este viernes para analizar el partido del fin de semana en el que el regreso de Will Falk, tras su cesión, podría ser la novedad.

Ante la ausencia de Howard Sant-Roos, lesionado en el último encuentro de la Liga Endesa ante Hiopos Lleida, está la incógnita por saber si Simon Birgander y Kaiser Gates, estarán disponibles para ayudar al equipo en el encuentro ante Baxi Manresa. "Es una incógnita si Simon y Kaiser van a poder estar el domingo. Estamos haciendo un gran esfuerzo, y ellos también lo están haciendo, pero vamos a ver como evolucionan de sus molestias". Añade Sito Alonso, que “hay gente que tiene que dar un paso adelante” y que cuenta con alternativas en la posición de base, como ya ha ocurrido a lo largo de la temporada. “Podemos jugar con Ludde de base, con Dani de base, con Jonah e incluso con Dylan”.

El rival está próximo en la tabla. Tras una gran temporada, acaban de salir de los puestos de playoff. "Baxi Manresa no viene en ninguna mala dinámica. Ha perdido contra Granada que lucha hasta la extenuación en cada partido y contra Breogán, que es imposible ganarle con lo que metió y cómo jugó. Eso no es una mala dinámica. Es una realidad de la competición. Ellos hacen muchas cosas bien, por eso el 90% de la competición han estado en puestos de playoff".

El técnico madrileño ha recordado que el partido disputado en el Nou Congost, estuvo muy igualado . “Tenemos muchísimas ganas de jugar contra ellos, al igual que ellos tendrán muchas ganas de jugar contra nosotros”.

Dado que Sant-Roos está descartado para el domingo, el club ha dado de alta a Will Falk, que podría entrar en la convocatoria del domingo. "Will es de los nuestros. El equipo ha implementado diferentes situaciones tácticas a lo largo de la temporada y él solo hizo con nosotros 8 o 9 días de pretemporada. Le comenté el otro día que quedara con los ayudantes para estudiarlas y me dijo que no le hacía falta, que había visto todos nuestros partidos. Porque Will, es de los nuestros".

En las últimas semanas las opciones del equipo para entrar en playoff han ido acerándose y alejándose una vez finalizada la última jornada. Pero Sito Alonso pide que piensen solamente en el siguiente partido. "En la pista no les doy opción a que piensen. Cuando acaben estas cuatro jornadas sabré quién es de los nuestro o no. Quién está luchando individualmente, que es lícito también".

plaza europea

Otra incógnita en el Horizonte, es la de qué equipos optarán a las diferentes competiciones europeas la próxima temporada. Sobre todo, el anuncio del Alba de Berlín a disputar la BCL el próximo año. "La BCL ha escalado de una manera exponencial. Pero yo no estoy pensando ahora en la próxima temporada. Estoy pensando en los cuatro partidos que quedan. En competir cada uno de ellos y pelear hasta la final".

Hay jugadores que no se han perdido ningún partido y han podido bajar su rendimiento individual en los dos últimos partidos. En el caso de Dylan Ennis y Jonah, Sito ha sido claro con la situación de ambos. "Las bajas han sido más preocupantes porque Dylan y Jonah no tienen reemplazo. No se quitan nunca. No quieren quitarse nunca. Por eso son un ejemplo".

Situación fabián flores

Para concluir la rueda de prensa, el entrenador del UCAM Murcia ha hablado de la marcha de varios jugadores jóvenes a la NCAA y de la posible opción de que Fabián Flores pueda partir a Estados Unidos. "No estoy contento por cómo hemos gestionado su temporada. Su evolución podría haber sido más grande. El baloncesto está pasando ahora por un momento muy complicado. Esto implica a muchas familias. Lo que sí tengo claro es lo que ha hecho el club para que Fabián cuando era niño, haya llegado a convertirse en lo que es hoy".