Sergi Baldrich aterriza en Murcia para liderar el ascenso del UCAM CF

Sergi Baldrich ha sido presentado como nuevo jugador del UCAM Murcia CF. El delantero catalán, que llega procedente del filial del Rácing de Santander, se convierte en el último fichaje del mercado invernal para el club. En sus primeras palabras como universitario, ha asegurado que llega con el objetivo claro de lograr el ascenso a Primera Federación.

Primeras sensaciones como universitario

El jugador ha descrito su primera semana como "cómoda", destacando la buena acogida por parte de sus nuevos compañeros. "La verdad que me han recibido muy bien. Todavía estoy integrándome, conociendo a los compañeros, pero me han dado muchas facilidades y estoy muy contento", ha explicado Baldrich sobre su proceso de adaptación al equipo.

Un proyecto ambicioso con un objetivo claro

Baldrich ha confesado que el proyecto deportivo fue clave para su decisión. "Cuando hablé con Álvaro e Ismael, me contaron todo el proyecto que había y la verdad es que no tuve dudas", ha afirmado. El delantero valora el salto de un filial, donde prima el "aprendizaje", a un equipo con "objetivos claros y la exigencia es máxima".

El objetivo es claro, creo que hay equipo para ello" Sergi Baldrich Jugador de UCAM Murcia CF

La ambición es máxima tanto para el club como para el nuevo fichaje. "El objetivo es claro, creo que hay equipo para ello, pero al final es fútbol y y nunca se sabe", ha señalado, dejando claro que pelearán por el ascenso directo. Para Baldrich, venir a un club con una meta tan ambiciosa es una motivación extra.

Un grupo igualado y su estilo de juego

El nuevo delantero universitario es consciente de la dificultad del Grupo IV de Segunda RFEF. "Siempre se dice que que es uno de los grupos más más difíciles y está claro, al final ves la clasificación, está todo muy apretado", ha analizado. Baldrich cree que "el más constante se llevará el ascenso", ya que la igualdad es máxima.

Me gusta mucho atacar los espacios, soy muy constante y dentro del área rematador" Sergi Baldrich Jugador de UCAM Murcia CF

Finalmente, al ser preguntado por su estilo de juego, Sergi Baldrich se ha definido como un futbolista al que le gusta "mucho atacar los espacios". Además, se ha descrito como un jugador "muy constante y dentro del área rematador", características que buscará aportar para cumplir los objetivos del UCAM Murcia.