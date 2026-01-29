Rafael Louzán defiende el poderío del fútbol español y postula a España para la final del Mundial 2030

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, ha analizado la actualidad del fútbol español, deteniéndose en la Champions League y los preparativos para los próximos mundiales. Pese al dominio de los clubes ingleses en Europa, Louzán ha defendido la competitividad de los equipos españoles y ha postulado a España como sede de la final del Mundial 2030.

El reto de la Champions League

Al ser preguntado por el aparente distanciamiento del fútbol inglés, con cinco clubes en el top 8 de la Champions, Louzán ha reconocido su dominio. Sin embargo, se muestra optimista con los tres representantes españoles y afirma tener la satisfacción de que al final "España y los equipos españoles van a estar en esa gran final".

Louzán ha expresado su deseo de que Fútbol Club Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid "van a dar mucho en lo que viene a partir de ahora", y ha lamentado la eliminación de Villarreal y Athletic Club. Además, ha destacado la importancia de la Copa del Rey, cuyos cuartos de final se disputan la próxima semana, como otra muestra de la grandeza del fútbol nacional.

Chattanooga, base de la Selección

De cara al próximo Mundial, la selección española se concentrará en Chattanooga (Tennessee), una ciudad a una hora y cuarenta minutos de Atlanta. La elección de esta sede, que no estaba inicialmente en el catálogo de la FIFA, se debe a que reúne las mejores condiciones para el equipo, según los técnicos de la federación.

El equipo se desplazará en autobús para los dos primeros partidos en Atlanta, donde se enfrentará a Cabo Verde y Arabia Saudí. Posteriormente, viajará en avión a Guadalajara para jugar contra Uruguay en el que, según los pronósticos, "sea el partido de más interés de este grupo y probablemente uno de los más interés de esta primera fase".

Objetivo: la final del Mundial 2030

Sobre el Mundial del Centenario en 2030, Louzán ha recordado que se disputará en España, Marruecos y Portugal, además de los partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay. Ha destacado que, con un 55% del peso de la organización, "España está preparada para organizar, en este caso, esa gran final".

El presidente de la RFEF ha justificado esta aspiración afirmando que España "es el país con mayor peso en la organización mundial, es el país que ha liderado precisamente esta candidatura". Por ello, defenderán siempre el liderazgo del fútbol español "tanto en masculino como en femenino".