Pontones avisa sobre el objetivo del UCAM Murcia: "Dependemos de nosotros mismos"

El UCAM Murcia CF afronta el próximo partido contra el Melilla después de una derrota en Estepona. El jugador Pontones ha analizado un encuentro que, según él, cambió por completo tras la expulsión de un compañero: "La expulsión cambia un poco el partido, porque al final te quedas con uno menos y te trastoca un poco el plan".

El objetivo sigue intacto

Pontones reconoce que el equipo no está en su mejor momento en cuanto a resultados, pero insiste en que deben ser constantes. "Al final que nuestro objetivo es ascender, y creo que tienes que ser regular", afirma. Considera que, aunque no estén obteniendo todos los puntos que querrían, el trabajo diario es el camino para volver a conseguir buenos resultados.

El liderato sigue siendo la meta principal para el club a falta de diez jornadas para el final de la liga. "Si nosotros estamos a buen nivel y conseguimos todos los resultados, creo que el objetivo puede ser nuestro", explica Pontones. El jugador hace autocrítica y cree que la clave está en el propio equipo: "Nosotros dependemos de nosotros mismos".

El Melilla, un rival con nueva energía

Sobre el próximo rival, el Melilla, Pontones destaca que es "un equipo intenso, que tiene buenos jugadores". El conjunto melillense ha cambiado de entrenador esta misma semana, un factor que podría afectar al partido. "Entrarán con una nueva dinámica, nueva energía", advierte el futbolista.

A pesar de la incertidumbre, el jugador universitario confía en el factor campo para asegurar la victoria en La Condomina. "Somos el más fuerte en casa, entonces, tenemos que seguir trabajando en esa dinámica", sentencia. Para Pontones, hacerse fuertes en casa es el primer paso para poder "conseguir mejores resultados fuera de casa".