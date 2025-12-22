Kike Boned desvela las claves de ElPozo Murcia antes de su 'final' contra el Barça

Kike Boned, vicepresidente ejecutivo de ElPozo Murcia Costa Cálida, ha hecho balance de la primera vuelta del conjunto charcutero durante la presentación del partido del próximo sábado contra el FC Barcelona. Boned se ha mostrado "satisfecho" con el rendimiento del equipo, destacando que las sensaciones son muy positivas más allá de los resultados.

Un vestuario unido y comprometido

El vicepresidente ha destacado la importancia del ambiente que se vive en el vestuario: "Hay un ambiente en el día a día que es fundamental para que luego los resultados salgan en el fin de semana". Para Boned, el equipo está "unido" y con "sensaciones de compromiso", lo que considera la senda correcta. "Este es el camino, vamos a ver dónde nos lleva la temporada", ha afirmado.

La conexión con la grada

Boned también ha reflexionado sobre la relación recíproca entre el equipo y sus aficionados. Ha recordado que, en los últimos años, la falta de títulos ha afectado la asistencia al Palacio de los Deportes, a pesar de haber llegado a finales. "Los resultados irremediablemente, o traen gente o quitan gente", ha admitido, subrayando el impacto directo que tienen en la afluencia al pabellón.

Sin embargo, ha señalado que "la gente está valorando muy positivamente en esta primera vuelta del equipo y te recompensa". Según el vicepresidente, la asistencia a los partidos ha ido aumentando gradualmente y se espera una gran entrada para el duelo del sábado, que podría decidir el liderato de la primera vuelta.

Un partido con grandes alicientes

El partido contra el FC Barcelona no es solo un duelo por la primera plaza, sino una cita llena de atractivos. "Siendo el homenaje para Juanjo, el último partido de primera vuelta, jugándonos el liderato, siendo en Navidad un sábado a las 6 y media de la tarde, pues son una cantidad de alicientes enormes", ha enumerado Boned. El club confía en llenar el Palacio y poder colgar el ansiado cartel de "no hay billetes".