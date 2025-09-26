COPE
Podcasts
Deportes COPE en Murcia
Deportes COPE en Murcia

Josan González, entrenador de ElPozo Murcia FS destaca que "Santa Coloma es un equipo que se reinventa cada temporada"

El conjunto charcutero se mide este sábado, a las cuatro de la tarde, en tierras catalanas a un histórico. El técnico murciano no podrá contar con César Velasco

Josan González, entrenador de ElPozo Murcia FS
00:00
Descargar
V.C.G.

Josan González, entrenador de ElPozo Murcia FS

Vicente Luis Cánovas

Murcia - Publicado el

1 min lectura

Descargar

ElPozo Murcia Costa Cálida regresa a la competición este sábado (16:00 horas) visitando la pista del Industrias Santa Coloma. Los murcianos afrontarán el duelo sin César Velasco, ausente por lesión. 

Su entrenador, Josan González, transmitió confianza en la rueda de prensa previa: César volverá a jugar cuando esté al 100%, tiene que estar tranquilo porque la competición es muy larga”. Además, subrayó las buenas sensaciones del equipo: “Haciendo nuestro trabajo tenemos mucha chance de ganar, afrontamos el partido con garantías”.

Sobre el conjunto catalán, el técnico destacó su carácter competitivo: “Se reinventa año a año pero manteniendo su identidad. Es un equipo vistoso, con un juego muy dinámico y vertical, que presiona alto y cuenta con jugadores con talento y desparpajo”.

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

12:00 H | 26 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking