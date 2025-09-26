Josan González, entrenador de ElPozo Murcia FS destaca que "Santa Coloma es un equipo que se reinventa cada temporada"

ElPozo Murcia Costa Cálida regresa a la competición este sábado (16:00 horas) visitando la pista del Industrias Santa Coloma. Los murcianos afrontarán el duelo sin César Velasco, ausente por lesión.

Su entrenador, Josan González, transmitió confianza en la rueda de prensa previa: “César volverá a jugar cuando esté al 100%, tiene que estar tranquilo porque la competición es muy larga”. Además, subrayó las buenas sensaciones del equipo: “Haciendo nuestro trabajo tenemos mucha chance de ganar, afrontamos el partido con garantías”.

Sobre el conjunto catalán, el técnico destacó su carácter competitivo: “Se reinventa año a año pero manteniendo su identidad. Es un equipo vistoso, con un juego muy dinámico y vertical, que presiona alto y cuenta con jugadores con talento y desparpajo”.