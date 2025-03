Fran Fernández: "El equipo está con mucha confianza"

El Real Murcia, tras su triunfo en la pasada jornada frente al Fuenlabrada, visita este viernes, a las 20'30, al Real Madrid Castilla en el estadio Alfredo Di Stefano. El conjunto de Raúl González acumula un balance de cinco victorias y cinco derrotas en las diez jornadas de esta segunda vuelta. En el cuadro grana no estarán Flakus e Yriarte que se encuentran con sus seleccione. El entrenador grana, Fran Fernández, ha comparecido en la previa para analizar el encuentro de mañana.

El horario resta aficionados murcianos

El técnico almeriense comenzó hablando sobre lo que supuso la victoria del otro día ante el Fuenlabrada: “Fue una alegría grande para nuestra gente que volvió a disfrutar en casa y fue una victoria muy esperada y merecida; el equipo sigue confiando en sí mismo para dar más alegrías a la afición, lo que es una lástima es el horario de esta semana porque siendo viernes no va a poder haber un desplazamiento más masivo para nuestra afición que siempre está al pie del cañón”.

Preguntado acerca de las bajas para este partido: “está siendo una semana complicada en ese aspecto con muchas secuelas del partido del otro día que fue muy físico y de mucho ritmo más las bajas de los internacionales; tengo que ver el once porque no sabemos si Isi va a llegar, Boateng también tiene alguna molestia y Moha lleva 9 semanas fuera; esperamos que alguno de estos futbolistas pueda jugar mañana y si no buscaremos soluciones como siempre hacemos”.

Sobre la posible vuelta de Moha para el partido de mañana tras su lesión: “vamos a ver las sensaciones que tiene hoy, las sensaciones que tuvo ayer fueron buenas y tenemos que tener en cuenta que lleva muchas semanas fuera, que el césped de Valdebebas está bastante mal; hay que analizarlo todo como siempre hacemos para elegir el mejor once”.

Flakus ha sido convocado con Eslovenia y será baja mañana y así afronta el equipo el partido sin él según el míster: “es cierto que Flakus nos está dando mucha movilidad, pero creo que ahora es el momento de Alcaina o Cadorini y tienen que aprovecharlo”.

Ante la baja de Flakus, el míster fue preguntado sobre la posibilidad de ver a Pedro Benito de vuelta en ataque tras estar jugando últimamente en banda derecha: “estamos probando que también juegue por dentro o que siga por fuera porque está muy bien en esa posición; también hay que ver que hay jugadores tocados y ya lo veremos de cara a elegir el mejor once”.

Sobre la posibilidad de volver a ver en el once a Juan Carlos Real o Pedro León, dos jugadores experimentados para jugar ante un filial: “están preparados los dos para ser titulares, están con muchas ganas, están entrenando bien, pero luego hay que elegir un once y elegir unos cambios; en esta plantilla hay mucho nivel y hay muchos jugadores que no están jugando como Rojas, Kenneth o Loren que también pueden ser titulares mañana”.

Fran Fernández también habló sobre el rival, el Real Madrid Castilla: “es un equipo que no ha perdido todavía en la segunda vuelta, en los últimos 10 partidos lleva 5 victorias y 5 empates; están en un buen momento y jugando con una línea de 5; creo que son chavales con un gran futuro y dentro de poco veremos a la mayoría en Primera División, pero nosotros confiamos en nuestros futbolistas y están concienciados de que es un partido importante y de que necesitamos una segunda victoria consecutiva”.