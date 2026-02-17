La afición de UCAM Murcia desborda El Corte Inglés en la previa de la Copa del Rey

La ilusión por la Copa del Rey de baloncesto se ha desatado en Murcia. A pocos días de que UCAM Murcia viaje a Valencia para disputar el torneo, cerca de 300 aficionados han abarrotado la planta de Deportes de El Corte Inglés de la Avenida de la Libertad para conseguir la firma de sus ídolos. Los jugadores David DeJulius, Toni Nakic, Sander Raiste y Emmanuel Cate han sido los protagonistas de una jornada que evidencia el gran momento que vive el club.

Una afición ilusionada

Santiago Sánchez, director de Relaciones Externas de El Corte Inglés de Murcia, ha destacado el gran ambiente vivido. “Eso quiere decir que el club goza de buena salud”, ha afirmado al ver la planta de deportes llena, con “niños haciendo sus fotos con una sonrisa” y unos “jugadores totalmente cercanos”. Para Sánchez, es “un placer” y una “gran ilusión” ver esta respuesta de la gente, que recuerda a la celebración del subcampeonato de liga de hace año y medio.

La ‘actitud con c’ como seña de identidad

El éxito del equipo, según los presentes, reside en la garra que demuestra en la pista, un reflejo de su entrenador, Sito Alonso. Sánchez ha explicado que el técnico “se ha encargado de ponerlo en el contrato”. La clave es la exigencia de “luchar por todas las pelotas”, una filosofía que ha conectado con la grada. “Les pide actitud con c, porque la actitud con p ya se les presupone”, ha añadido, destacando que esa es la cualidad que “ha enganchado a la afición”.

Un punto de encuentro para el deporte

El Corte Inglés mantiene desde hace años un fuerte vínculo con el deporte murciano. “Siempre hemos estado con el deporte, en este caso con el deporte murciano, con el UCAM, con el fútbol, con el fútbol sala”, ha recordado Sánchez. El director de relaciones externas define el centro como “un punto de encuentro”, un lugar que apoya a los equipos de la región en sus grandes momentos.

Con la vista puesta en la Copa del Rey, Santiago Sánchez se ha mostrado optimista. “Tengo buenas vibraciones”, ha confesado, y cree que la “marea roja” de más de 3.000 aficionados murcianos en Valencia será el “mayor incentivo” para los jugadores. Finalmente, ha deseado suerte al equipo y ha pedido “cuidado en la carretera a toda la afición murciana” para que todos puedan disfrutar del evento.