Adri Rivera: "Las derrotas nos han enseñado a reaccionar y a estar más cómodos"

[ElPozo Murcia Costa Cálida] ha vivido una pequeña montaña rusa en las últimas semanas. El jugador del equipo, Adri Rivera, ha analizado un momento marcado por el "golpe de realidad" tras la derrota con Manzanares y el tropiezo en Copa, de los que el equipo ha sabido reponerse. Las victorias posteriores, una de ellas en Noia en "uno de los mejores partidos de la temporada", y otra en casa, les han permitido "seguir líderes una semana más" y consolidarse en la primera posición.

Durante los momentos difíciles, como cuando el marcador se puso 3-1, "te aparecen esos fantasmas, esos malos pensamientos, pero el equipo sacó el orgullo que tenemos dentro". Rivera reconoce que la eliminación en la Copa del Rey "nos picó mucho", pero supieron sobreponerse en una cancha complicada como la de Noia, una remontada que supuso "un impulso mucho mayor".

Un aprendizaje para el futuro

A pesar de los tropiezos, el equipo ha mantenido su línea y su identidad. "Seguimos siendo nosotros", afirma el jugador, aunque admite que han tenido "desconexiones" y "errores que no podemos cometer". La reacción del equipo en los siguientes partidos ha servido para demostrar que "seguimos aquí, que no nos hemos ido ninguno", mostrando su "mejor versión".

Estas experiencias, según Rivera, son un "aprendizaje para lo que viene ahora, a partidos de vida o muerte como puede ser en la Copa de España". El equipo ha aprendido a gestionar situaciones adversas, algo que les costó a principio de temporada. "Ahora estamos viendo que si nos ponemos por encima ganando en el marcador, queremos más, y si nos ponemos por debajo también estamos cómodos y seguimos creyendo en la victoria".

Adaptación y el reto de Córdoba

En el plano personal, Adri Rivera se muestra satisfecho con su adaptación al club. "Desde el primer día me siento como en casa", asegura, y añade que cree que está "respondiendo en lo deportivo, que es lo que realmente importa". El jugador afirma sentirse muy a gusto y "con muchas ganas de mucho más en el club".

El próximo reto para ElPozo es el partido contra Córdoba, el primer equipo que les ganó esta temporada. Rivera lo califica como un "partido muy complicado" y admite que tienen ganas de "rehacernos de de esa derrota". El equipo afronta el encuentro con el aprendizaje de los últimos tropiezos, que han servido "como lección" de cara a los partidos decisivos.